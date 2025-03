Întrebat despre FCSB, Marius Șumudică a avut o replică pe măsură: "N-am văzut în viața mea"

A doua zi după meci, Marius Șumudică a făcut o analiză a partidei cu FCSB, echipă despre care a avut cuvinte de laudă pentru prestațiile din acest sezon competițional.

"I-am simțit foarte puternici, acoperă foarte bine terenul. N-am văzut în viața mea o echipă care să alerge așa. Pentru mine a fost, ca adversar, un meci de cupele europene. În afară de suporterii mei, noi am jucat în deplasare. Pe noi nu au reușit să ne bată. De foarte multe ori, e mult mai greu din punct de vedere al concentrării, să joci împotriva unei echipe în inferioritate numerică.

Nu uita, că noi, ducem în spate povara rezultatelor cu FCSB, nu ne-au bătut în ultimele partide. Am făcut tot ce ține de mine ca antrenor. Dacă din 30 de m nu am reușit să luăm cele mai bune decizii, trebuie să mai lucrăm. S-a văzut, cu tot respectul, că știu când să rupă jocul. Sunt lucruri pe care ei știu să le gestioneze. De departe, cea mai bună echipă din România, pe care am întâlnit-o. Și când erau în inferioritate, mergeau sus și făceau pressing", a declarat tehnicianul, la Fanatik Show.