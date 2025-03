Campioana României, care a revenit pe primul loc în urma acestui rezultat, a jucat aproximativ o oră în inferioritate numerică, după ce Joyskim Dawa a primit al doilea cartonaş galben (minutul 36).

FCSB a dominat cea mai mare parte a primei reprize şi şi-a creat mai multe ocazii de gol până la eliminare. David Miculescu (13) a şutat din careu, dar Marian Aioani a respins. Andrei Gheorghiţă (34) a şutat peste poartă de la aproximativ 23 metri, iar Juri Cisotti (35) a ratat o mare şansă de gol, şutând de la 14 metri pe lângă, deşi rămăsese cu portarul în faţă.

Rapid a reuşit să marcheze prin Alex Dobre (minutul 68), după o fază confuză în careul roş-albaştrilor, dar golul a fost anulat de arbitrajul video pentru ofsaid.

Mattias Kait, nemulțumit de jocul echipei

După meci, mijlocașul de la Rapid a mărturisit că pe teren nu s-a simțit inferioritatea numerică a celor de la FCSB, care au reușit să-și creeze numeroase faze de a marca.

"Pentru mine este o mare dezamăgire, am avut un om în plus încă din prima repriză. Trebuia să câștigăm meciul, dar nu am fost destul de buni în repriza a doua. Ei au jucat în zece, dar în unele momente ne-am simțit ca și cum am fi avut noi om în minus. Asta este, am luat un punct, mai avem 11 meciuri, trebuie să luăm cât de multe puncte putem.

Nu știu ce s-a întâmplat în repriza a doua, ne-am gândit la faptul că ei aveau un om în minus și poate din acest motiv am crezut că va fi mai ușor, dar, bineînțeles, nu a fost cazul. Nu am jucat destul de rapid, ar fi trebuit ca noi să controlăm ritmul, dar i-am lăsat pe ei să o facă.

Suntem într-o formă bună, o victorie ar fi fost foarte importantă. Mai sunt 11 finale și trebuie să luăm cât mai multe puncte. E bine că nu ne-au învins de mult timp, dar astăzi au jucat cu un om în minus și ar fi trebuit să câștigăm", a declarat estonianul.