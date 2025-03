Roș-albaștrii au primit vizita giuleștenilor în weekend pe Arena Națională, în prima rundă din play-off-ul SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, FCSB - Rapid s-a încheiat 3-3, iar cele două echipe au împărțit punctele.



Înțepătură după ce Șumudică a vrut să scoată echipa de pe teren în FCSB - Rapid: ”Eu în timpul jocurilor nu stăteam să ascult tribuna”



După primele minute ale derby-ului, Marius Șumudică, antrenorul celor de la Rapid, a solicitat ca jocul să fie oprit din cauza scandărilor rasiste venite dinspre galeria lui FCSB.



"Am vrut să opresc meciul, nu e normal să fie ură de rasă. Am vrut să scot echipa de pe teren. Am vrut, am încercat, dar mingea era în joc. M-am dus la arbitru, dar mi-a zis că nu poate să facă nimic, că nu știu ce. Prin alte părți imediat se ducea la crainicul stadionului și dădea anunț.



N-am reacționat, mi-au făcut tot felul de bannere. Duc, v-am spus că duc, eu vin din galerie și sunt învățat, dar să ajungi să strige un stadion întreg... pentru mine este rasism! Ar trebui să se ia măsuri!", a spus antrenorul lui Rapid la finalul meciului.



Ovidiu Herea, fost internațional român cu două prezențe la prima reprezentativă, a evidențiat că nu-și poate explica ce l-a deranjat pe Șumudică și a mărturisit că el în timpul jocurilor nu asculta cântecele în tribună, ci se concentra pe munca pe care o avea de făcut în teren.



”Nu ştiu ce l-a deranjat pe Şumi. Eu în timpul jocurilor nu stăteam să ascult tribună, eram concentrat pe ce aveam de făcut. El fiind pe margine a auzit”, a spus Herea, citat de Orange Sport.

FCSB - Rapid, echipele de start

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Popescu, Radunovic - Cisotti, Șut, Miculescu, Tănase, Gheorghiță - Bîrligea

: Târnovanu - Crețu, Dawa, Popescu, Radunovic - Cisotti, Șut, Miculescu, Tănase, Gheorghiță - Bîrligea Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Kiki, Ștefănescu, Edjouma, Toma, Cercel, Băluță, Musi, Gele, Stoian



Rapid : Aioani - Braun, Ciobotariu, Pașcanu, Borza - Christensen, Kait, Keita - Dobre, Koljic, Petrila

: Aioani - Braun, Ciobotariu, Pașcanu, Borza - Christensen, Kait, Keita - Dobre, Koljic, Petrila Rezerve: Stolz, Onea, Ignat, Săpunaru, Micovschi, Hromada, Grameni, Ademio, Pop, N'Jie, Ankeye, Burmaz

FCSB - Rapid 3-3



Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 29, ca Denis Ciobotariu să restabilească egalitatea în minutul 40. Juri Cisotti a readus-o pe FCSB în avantaj în minutul 55.



Alex Dobre a marcat golul egalizator în minutul 70, iar Ciobotariu a realizat ”dubla” în minutul 83, în timp ce Florin Tănase a smuls egalul în minutul 90+4.