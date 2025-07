Cu Dan Petrescu (57 de ani) nu te plictisești niciodată! Desigur, echipele antrenate de el oferă, de multe ori, niște meciuri cu efect de „somnifer“, însă când fostul internațional apare în fața microfoanelor, ai garanția că vor urma niște declarații fabuloase!

Înaintea partidei cu FC Argeș, simțind ce urmează, „Super Dan“ a avut o conferință în care a lăsat impresia că CFR e cea mai lovită echipă de soartă de pe această planetă! Cu precizarea că, pe teren, discursul panicard al antrenorului a fost confirmat din plin! Pentru că CFR a făcut un meci extrem de slab și a fost învinsă de o echipă a Argeșului care pierduse tot, în primele două runde: 0-2 cu Rapid și 1-3 cu Universitatea Craiova. În Gruia însă, piteștenii au făcut o demonstrație de forță, după cum sport.ro a arătat aici.

Dan Petrescu: „Celor de la Lugano le place să joace pe iarbă“

După 0-2 cu FC Argeș, Dan Petrescu a fost întrebat ce crede despre meciul de totul sau nimic al echipei sale, în turul II preliminar al Ligii Europa. Aici, joi (ora 20.30), CFR va întâlni, acasă, Lugano (Elveția), după remiza albă din tur.

În stilul său caracteristic, în încercarea de a „umfla“ echipa adversă, Petrescu a făcut o afirmație fabuloasă: „Lugano e o echipă extraordinară! Și lor le place să joace pe iarbă“.

Din capul locului, e nevoie de o precizare. „Super Dan“ a putut să zică așa ceva, pentru a evidenția că meciul tur, pe Stockhorn Arena, s-a jucat pe un stadion cu gazon artificial. Chiar și așa, e remarcabil că Petrescu a putut trece, în dreptul lui Lugano, la capitolul de calități, faptul că această formație strălucește pe iarbă!

Dan Petrescu, o colecție tot mai mare de declarații memorabile

Pe de altă parte, antrenorul Dan Petrescu se poate mândri cu o colecție tot mai mare a declarațiilor cu care a fascinat lumea fotbalului românesc. Iată câteva exemple, în rândurile de mai jos.

*Dan Petrescu, anul trecut, după ce Pafos (Cipru) a eliminat CFR din Conference League - Am avut ghinion să cădem cu Pafos. N-a auzit nimeni de Pafos, nu știe nimeni ce e cu ei, dar uitați-vă unde sunt în campionat (n.r. – ocupă locul 1 după 13 etape), au cheltuit vreo 50 de milioane de euro, ăla e bugetul lor! Mi se pare că Pafos a câștigat corect în dubla cu noi, n-a fost o întâmplare. Poate am fost moi la meciul retur, dar, în mod clar, ei au fost mult mai buni decât noi. Ei conduc acum campionatul din Cipru care, în opinia mea, e peste campionatul din România.

*Dan Petrescu, anul trecut, după o înfrângere cu Universitatea Cluj, scor 2-3 - Din păcate, am luat două goluri din faze fixe. Am vrut să le exersăm azi dimineață, dar eram filmați. Am preferat să nu le fac, dar data viitoare le fac. Era un băiat în bloc, l-am văzut și ne-am oprit. S-a văzut că nu le-am făcut. Dacă fac în ziua meciului, nu luăm gol.

*Dan Petrescu, în 2022, înaintea returului cu Pyunik Erevan (Armenia) din turul I preliminar Champions League - Ultima oară când am jucat cu o echipă din Armenia la Cluj, ei au venit cu zece ore înaintea meciului, obosiți. Acum, cei de la Pyunik au venit cu charter. Stau la un hotel foarte bun din Cluj, au rezervat 41 de camere, toate single. Au condiții foarte bune! Am înțeles că au și o primă foarte mare. Sunt conștient de importanța acestui meci. Fotbalul e imprevizibil. Nu mai contează nimic din ce a fost. Doar meciul următor contează, atât pentru club, cât și pentru antrenor.

*Dan Petrescu, în 2020, înaintea unui meci cu Floriana (Malta) din turul I preliminar Champions League - Avem prea mulți specialiști care nu înțeleg fotbalul. N-au făcut nimic în viață și își dau cu părerea. E o echipă foarte buna Floriana, noi nu mergem în Malta. Mergem în America de Sud, pentru că sunt zece titulari străini și un singur maltez. Singurul titular maltez e fundașul stânga de la echipa națională. O să vedeți în teren 4 brazilieni, 3 argentinieni, 2 italieni și un senegalez. O să vedem un teren sintetic care ne dezavantajează. E un teren foarte rău. Problemele CFR-ului sunt enorme.