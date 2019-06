INCREDIBIL! Ultrasii din PCH au mers acasa la Mircea Rednic! Reactia antrenorului: "Fanii au inteles tot ce s-a intamplat in perioada asta!"

Starea de tensiune de la Dinamo se accentueaza.

Suporterii nu sunt de acord cu ultima decizie a conducerii si fac tot posibilul pentru a-l convinge pe Rednic sa revina la echipa.

Dupa ce au protestat violent in fata hotelului detinut de patronul Ionut Negoita si au boicotat conferinta de presa a lui Eugen Neagoe, fanii au trecut la nivelul urmator. Cativa membri ai galeriei au mers acasa la Mircea Rednic si au incercat sa-l faca sa se intoarca.

Mircea Rednic a declarat ca apreciaza sprijinul fanilor, dar a precizat o eventuala revenire a sa pe banca lui Dinamo nu depinde doar de el.

"Suporterii au inteles tot ce s-a intamplat in perioada asta, altii nu au inteles. Mie imi pare rau pentru Eugen, este prietenul meu, dar le multumesc suporterilor. S-au facut atatea greseli la nivel de conducere, iar eu am fost folosit pe post de tampon. As reveni, dar in conditiile mele. Sa nu mai pun la socoteala ca ce se discuta in sedinte aparea apoi in presa. Sau ca am fost fortat sa joc cu Serban, sa il bag in cinci meciuri, altfel platea clubul un milion de euro", a declarat Mircea Rednic pentru DigiSport.