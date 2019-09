INCREDIBIL | Lukasz Gikiewicz a primit ca masina de serviciu un Matiz. Noi decizii luate impotriva jucatorului polonez

FCSB a anuntat in urma cu cateva zile ca incearca sa scape de cativa fotbalisti din cauza lotului prea numeros. Unul dintre jucatori este atacantul Lukasz Gikiewicz, impotriva caruia s-au luat mai multe masuri.

Dupa ce a fost scos din grupul de Whatsapp al echipei, i-a fost luata masina de serviciu si a fost pus sa se antreneze singur, Lukasz Gikiewicz se confrunta cu noi probleme la FCSB.

Narcis Raducanu asigura ca atacantul va fi tratat in continuare conform normelor europene, insa atacantul este presat sa plece. Directorul sportiv al celor de la FCSB a spus ca masinile tuturor jucatorilor au fost luate pentru a fi duse la revizie. Atacantului i-a fost luata masina de serviciu, o Kia, si a primit in locul acesteia un Matiz vechi.

Narcis Raducan a mai asigurat ca atacantul va avea toate conditiile pentru a se antrena, dar fotbalistul a fost fortat sa paraseasca incaperea pe care o ocupa in cantonamentul din Berceni, pe motiv ca va avea loc o competitie la nivel de juniori si au nevoie de spatiu.

Bogdan Vintila, antrenorul FCSB-ului, a spus ca nu se mai bazeaza pe jucatorul polonez: "E o decizie luata dupa un singur criteriu, valoarea"

Lukasz Gikiwecz este in continuare sub contract cu FCSB si are de incasat un salariu de 10.000 de euro pe luna. Conform celor de la Gazeta Sporturilor, jucatorul se antreneaza singur cu Dacian Nastai, secundul lui Bogdan Vintila si toate exercitiile sunt filmate, pentru ca staff-ul sa aiba dovada ca-i pune la dispozitie jucatorului conditii de buna desfasurare a antrenamentului.