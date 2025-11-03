Marius Măldărășanu (50 de ani) o poate părăsi pe Hermannstadt, cu care a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în Superligă. Aflată pe locul cinci, echipa sibiană se teme de retrogradarea în Liga 2.



Sibienii au pierdut și ultimul meci din Superligă, scor 1-3 cu Oțelul Galați. Chiar dacă au evoluat aproape tot meciul în inferioritate numerică, echipa lui Măldărășanu a condus, dar nu a putut rezista și a fost învinsă de Oțelul.



Marius Măldărășanu ar putea pleca de la Hermannstadt



După meci, Măldărășanu a oferit o declarație misterioasă cu privire la viitorul său. A spus că nu vrea să plece de la echipă în această situația, dar a precizat că va avea o discuție cu conducerea clubului după ultimele rezultate.



La flash-interviu, antrenorul a invocat și problemele de lot cu care se confruntă în ultima perioadă și s-a arătat încrezător că echipa pe care o antrenează din 2021 nu va retrograda.



„Nu o să spun niciodată la televizor dacă vreau să părăsesc corabia. Am zis că, dacă voi pleca, voi pleca la bine. Finalul sezonului trecut a fost bine, puteam să plec.



Probabil vom discuta despre ce se va întâmpla, că nu depinde doar de mine. Eu sunt încrezător în continuare, nu vom retrograda, nu avem cum să retrogradăm. Au apărut și probleme medicale care ne afectează”, a spus Măldărășanu, la flash-interviu.



Marius Măldărășanu este cel mai longeviv antrenor din campionatul nostru. O antrenează pe Hermannstadt din vara anului 2021, încă de când echipa era în Liga 2.



A reușit promovarea cu echipa sa la finele sezonului 2021-2022, iar până acum a strâns 183 de meciuri pe banca sibienilor (76 au fost victorii, 54 rezultate de egalitate și 53 înfrângeri).

