Dinamo a plecat spre Ucraina pentru amicalul cu echipa lui Mircea Lucescu! Cine sunt fotbalistii care nu au facut deplasarea

Dinamo va juca sambata, de la ora 17:00, un amical in compania echipei antrenate de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev.

In ciuda problemelor cauzate de noul coronavirus, dinamovistii au plecat spre Ucraina in aceasta dimineata. Singurii jucatori care lipsesc din lotul lui Multescu sunt Paul Anton, Ante Puljic, Steliano Filip si Adam Nemec, care revine dupa o accidentare.

Ante Puljic a fost plecat in Croatia in ultimele zile si a vrut sa revina in tara pe 23 martie, dar a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus si nu i s-a permis sa se intoarca in Romania.

Astfel, 20 de fotbalisti au facut deplasarea pentru "meciul salvarii" de la Kiev.

20 pentru Kiev Condusă de antrenorul principal Gheorghe Mulțescu (foto), echipa noastră a plecat în această dimineață... Publicată de FC DINAMO BUCURESTI pe Vineri, 26 martie 2021

"Eu vreau sa cred ca lucrurile vor merge pe un fagas normal si actiunea se va desfasura si va avea succes. Au reusit cei de la DDB sa atraga niste sume deja destul de mari. Dinamo Kiev o sa vina cu mai multe rezerve pentru ca au jucatori chemati la nationala", a declarat Gigi Multescu, joi seara, la Digi Sport.

Jucatorii lui Dinamo sunt insotiti la Kiev de unii dintre suporterii echipei, care au ales sa faca deplasarea in Ucraina pentru a se intalni cu Mircea Lucescu, cel datorita caruia a fost posibila programarea acestui duel.

Meciul dintre Dinamo si Dinamo Kiev este programat sambata, de la ora 17:00, si va fi transmis IN DIRECT pe PRO X si WWW.SPORT.RO.