BREAKING NEWS | Amicalul dintre Dinamo Kiev si Dinamo, in pericol?! Un nou caz de Covid-19 in Stefan cel Mare! In ce conditii nu se mai joaca meciul

Dinamo ar trebui sa joace sambata, de la ora 17:00, un amical in compania echipei antrenate de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev.

Din pacate, insa, partida este in pericol sa nu se mai dispute. Conform GSP, Dinamo are un caz de coronavirus in lot, iar Directia de Sanatate Publica Bucuresti le poate interzice dinamovistilor sa zboare spre Ucraina in cazul in care, printre testele efectuate recent, se afla alte 3 rezultate pozitive.

Se pare ca fotbalistul care a fost deja depistat pozitiv la Covid-19 este unul dintre cei accidentati, care nu a luat astfel contact cu ceilalti colegi. Insa, daca mai apar alte 3 cazuri in lot, dinamovistii nu vor mai fi lasati sa plece spre Kiev.

Meciul dintre Dinamo si Dinamo Kiev este programat sambata, de la ora 17:00, si va fi transmis IN DIRECT pe PRO X si WWW.SPORT.RO.

Fanii echipei din Stefan cel Mare au vandut mai mult de jumatate din biletele disponibile pentru aceasta partida, unii dintre suporteri alegand sa faca deplasarea in Ucraina pentru a se intalni cu Mircea Lucescu, cel datorita caruia a fost posibila programarea acestui duel.