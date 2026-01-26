Lupta pentru supraviețuire începe prematur pentru două formații din primul eșalon, care nu mai au nicio șansă matematică de a prinde Top 6, după rezultatele înregistrate în runda a 23-a.



Runda cu numărul 23 a adus clarificări dureroase în subsolul clasamentului din Superliga. În urma eșecurilor suferite recent, Metaloglobus București și FC Hermannstadt sunt primele echipe care au pierdut orice speranță teoretică de a mai urca în zona de play-off. Cu doar 11 puncte acumulate de bucureșteni și 14 de sibieni, ecartul față de locul 6, ocupat în prezent de Oțelul Galați cu 35 de puncte, a devenit imposibil de recuperat în etapele rămase din sezonul regulat.



Situație critică la Sibiu și București



Echipa din Sibiu a cedat în deplasarea de la București împotriva lui Dinamo, scor 2-1, rămânând blocată pe penultima poziție a ierarhiei. De cealaltă parte, Metaloglobus continuă parcursul dezastruos, fiind „lanterna roșie” a campionatului, cu 16 înfrângeri în 23 de meciuri. Ambele formații se vor concentra de acum înainte exclusiv pe bătălia pentru evitarea retrogradării directe.



Clasament Superliga (Runda 23):

