Lupta pentru supraviețuire începe prematur pentru două formații din primul eșalon, care nu mai au nicio șansă matematică de a prinde Top 6, după rezultatele înregistrate în runda a 23-a. 

Runda cu numărul 23 a adus clarificări dureroase în subsolul clasamentului din Superliga. În urma eșecurilor suferite recent, Metaloglobus București și FC Hermannstadt sunt primele echipe care au pierdut orice speranță teoretică de a mai urca în zona de play-off. Cu doar 11 puncte acumulate de bucureșteni și 14 de sibieni, ecartul față de locul 6, ocupat în prezent de Oțelul Galați cu 35 de puncte, a devenit imposibil de recuperat în etapele rămase din sezonul regulat. 

Situație critică la Sibiu și București

Echipa din Sibiu a cedat în deplasarea de la București împotriva lui Dinamo, scor 2-1, rămânând blocată pe penultima poziție a ierarhiei. De cealaltă parte, Metaloglobus continuă parcursul dezastruos, fiind „lanterna roșie” a campionatului, cu 16 înfrângeri în 23 de meciuri. Ambele formații se vor concentra de acum înainte exclusiv pe bătălia pentru evitarea retrogradării directe. 

Clasament Superliga (Runda 23):

  1. Univ. Craiova – 46 puncte 
  2. Dinamo București – 44 puncte 
  3. Rapid București – 42 puncte 
  4. FC Argeș – 40 puncte 
  5. FC Botoșani – 38 puncte 
  6. Oțelul Galați – 35 puncte (22 meciuri) 
  7. 'U' Cluj – 33 puncte 
  8. UTA Arad – 33 puncte (22 meciuri) 
  9. CFR Cluj – 32 puncte 
  10. Farul Constanța – 31 puncte 
  11. FCSB – 31 puncte 
  12. Unirea Slobozia – 21 puncte 
  13. Petrolul Ploiești – 20 puncte 
  14. Csikszereda M. Ciuc – 19 puncte (22 meciuri) 
  15. FC Hermannstadt – 14 puncte 
  16. Metaloglobus București – 11 puncte