În vara lui 2024, Rapid l-a vândut pe Rrahmani la Sparta Praga pentru cinci milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe atacant la 3,5 milioane. Acum, kosovarului i-a crescut cota pe piață cu două milioane.



Ofertă de 6.000.000 de € pentru Albion Rrahmani, fostul jucător de la Rapid



În Cehia, la Sparta Praga, Rrahmani a bifat 47 de apariții în toate competițiile, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 18 ori, dar și să paseze decisiv în două situații diferite.



Jurnalistul sportiv Santi Aouna a scris pe rețelele social media faptul că Olympique Lyon a trimis o ofertă de 6 milioane de euro pentru serviciile lui Rrahmani.



Sparta Praga a răspuns cu o contraofertă. Cehii cer nu mai puțin de 8 milioane de euro pentru jucătorul trecut prin Giulești. Rămâne de văzut dacă francezii vor plusa, având în vedere faptul că Lyon traversează o perioadă dificilă cu banii.

