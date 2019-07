"In doua sau trei zile o sa stim!" Patronul lui Tamas a anuntat ce se intampla cu romanul dupa ce a fost DAT DISPARUT!

Yoav Katz e incantat de Romania. Milionarul e pentru prima oara in tara noastra. El a insistat sa-si aduca echipa la pregatire in Bucuresti.

Katz spune ca e gata sa-l ierte pe Tamas, insa lasa de inteles ca nu va mai tolera o noua abatere. Viitorul fundasului se decide in cateva zile. Tamas a primit liber dupa ziua in care a fost dat disparut de Hapoel. A iesit la distractie cu colegii, apoi nimeni n-a mai dat de el.

"Nu am mai fost in Romania, am vrut sa vin aici. E o tara minunata. Nu am prieteni aici, dar am un unchi care s-a nascut in Romania. Oamenii sunt extraordinari, m-am indragostit de Romania. Nu am venit aici la propunerea lui Tamas. Eu am vrut sa fiu aici, el a venit cu mine. Gabi Tamas are parti bune si parti mai putin bune. Sper ca in viitor sa castige partea lui buna. I-am dat doua sau trei zile sa se gandeasca ce trebuie sa faca. E un tip extraordinar, la sfarsitul zilei o sa-si aminteasca lumea de el pentru ca a fost un jucator bun.E o persoana foarte buna", a spus Katz.