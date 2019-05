Veste cumplita pentru Gabi Tamas! Anuntul facut de patronul de la Hapoel Haifa! "Nu va mai juca in acest sezon. S-a depasit limita"

Sezonul s-a incheiat pentru Gabi Tamas.

Gabi Tamas a fost arestat in Israel, dupa ce a fost prins baut la volan in timp ce gonea cu peste 200km/h. Autoritatile din Israel au fost dure cu romanul si l-au tinut in spatele gratiilor timp de 7 zile, apoi l-au plasat in arest la domiciliu.

Patronul clubului sau a vorbit despre situatia fundasului si a transmis ca psihicul sau a fost serios afectat de cele intamplate.

"Am vorbit cu el si se afla intr-o stare mentala foarte proasta. Nu va mai juca in acest sezon. Ne vom gandi la ce se va intampla din sezonul viitor. S-a depasit limita, este vorba de un lucru serios. El devenise un idol al echipei si vom stabili ce se va intampla, dupa ce se termina procedurile legale", a anuntat intr-o conferinta de presa Yoav Katz, patronul de la Hapoel Haifa.

Conducerea clubului ar fi vrut sa ii rezilieze contractul

Tamas primeste lovitura fatala. Chiar din partea clubului sau. Potrivit presei din Israel, conducerea clubului Hapoel Haifa a decis sa puna punct contractului cu Tamas. Totusi, patronul echipei a dat ordin ca incheierea intelegerii sa aiba loc doar dupa ce instantele vor da verdictul final pentru ca romanul sa nu se simta abandonat complet.

"Viitorul lui Gabi Tamas la Hapoel Haifa e incert. Formatia doreste sa ii rezilieze contractul romanului, insa patronul Yoav Katz nu va lua o decizie in ceea ce il priveste decat dupa ce instanta da un verdict final", scriu cei de la ynet.co.il.

"A fost o trauma pentru el"

Tamas ar fi slabit cel putin 5 kilograme in perioada detentiei, a mai afirmat tehnicianul lui Haifa care a precizat ca spera ca romanul sa se intoarca rapid la antrenamente. Deocamdata, avocatii angajati de clubul israelian fac tot posibilul pentru a obtine acest drept pentru Tamas.

"Scandalul lui Tamas nu a afectat clubul. A afectat defensiva mea. A facut o gresseală, dar faptul ca a stat inchis sase zile a fost o trauma pentru el. Omul a slabit 5-6 kilograme si sper ca se va recupera si va invata din asta. Nu a mancat acolo. Sper sa isi revina repede. Gabriel este o persoana iubita atat de fani, cat si de club. Sper ca se va intoarce intr-o formă buna", a declarat Sharon Mimer, potrivit sport5.co.il.