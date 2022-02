”În afară de portar, am jucat pe toate posturile”. Ivanovski, declarația zilei după egalul lui Dinamo de la Arad

Extenuat la finalul partidei, Mirko Ivanovski, experimentatul atacant al ”câinilor”, a oferit o declarația zilei după meciul de la Arad. ”În afară de portar, am jucat pe toate posturile”.

Mirko Ivanovski: ”Un punct înseamnă foarte mult”

”Mă simt mort. A fost un meci foarte greu pentru noi. În fiecare meci luăm cartonaș roșu sau gol. Jucăm în zece inși, nouă inși. Am demonstrat caracter, forță și că putem lua un punct cu doi oameni în minus. Mă bucur că nu am luat gol în deplasare.

Când am văzut primul cartonaș roșu am zis că nu se poate așa ceva. 95 de minute am demonstrat că se poate orice în fotbal. Un punct înseamnă foarte mult. Vin alte meciuri foarte grele pentru noi. Nu avem un meci ușor. În afară de portar am jucat toate posturile”, a spus Mirko Ivanovski.

Dinamo rămâne tot pe locul 15, cu 13 puncte, la nouă puncte distanță de următoarea clasată, Gaz Metan Mediaș, cu care va juca în următoarea etapă.

Mediașul are 22 de puncte, în condițiile în care a pierdut două puncte din cauza restanțelor către jucători. Aceștia au amenințat că vor pleca de la echipă dacă situația nu se va rezolva

Ultimele meciuri ale lui Dinamo din sezonul regulat:

Dinamo - Gaz Metan

Rapid - Dinamo

Dinamo - Sepsi

CFR Cluj - Dinamo