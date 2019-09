In 2 ani se umple tara de stadioane. Va fi Liga 1 revolutionata de noile arene date in folosinta? Vezi aici ce stadioane se construiesc

Peste doua sezoane, toate cele 14 echipe din Liga 1 vor avea la dispozitie cel putin un stadion modern pe care sa isi desfasoare meciurile de pe teren propriu.

Pe langa arenele moderne inaugurate in ultimii ani (Bucuresti, Cluj, Ploiesti, Craiova, Giurgiu, Ovidiu, Turnu Magurele), pana la finalul acestui an ar trebui sa mai fie date in folosinta alte doua stadioane noi, la Tg. Jiu si Arad, plus cel de la Clinceni, modernizat in totalitate. Acestea se adauga unora mai modeste (Voluntari, Medias, Chiajna, Mioveni, Calarasi), unde insa se pot organiza meciurile in conditii cel putin decente.

De asemenea, urmatorii doi ani ar trebui sa aduca finalizarea a trei stadioane in Bucuresti pentru Euro 2020 (Steaua, Rapid, Arcul de Triumf, ultimul dedicat rugby-ului, dar pe care se va putea juca si fotbal), dar si altele modernizare sau construite de la zero in Sibiu, Craiova, Targoviste, Sf. Gheorghe sau Alexandria. Alte locatii, precum noua arena a lui Dinamo sau cele din Timisoara, Iasi, Constanta, Oradea, Tg. Mures sau Bacau, asteapta unda verde pentru deblocarea fondurilor la nivel central sau pentru rezolvarea problemelor juridice.

In mod normal, odata cu intrarea in circuit a noilor stadioane, ar trebui sa creasca si numarul spectatorilor la meciurile din primele doua divizii si nivelul sportiv al competitiei. O problema nerezolvata inca este cea a calitatii gazoanelor, aproape toate stadioanele noi nebeneficiind de o suprafata de joc decenta pentru o perioada mai lunga de timp. In conditiile in care Comitetul Executiv al FRF a interzis disputarea meciurilor din Liga I pe suprafete artificiale, singurele solutii sunt folosirea unui gazon hibrid (combinatie intre cel natural si cel sintetic), investirea mai multor bani in refacerea completa a covorului de iarba si a straturilor de drenaj de sub el sau in sisteme de lampi cu raze ultraviolete si de aerisire.

STADIOANELE MAI NOI DE 15 ANI SAU RENOVATE RECENT PE CARE SE JOACA ACUM:

Arena Nationala - Bucuresti / 55.634 locuri / inaugurat 6 septembrie 2011 / 234.5 milioane euro (fonduri publice) / UEFA Category 4 Stadium

Stadion “Ion Oblemenco” - Craiova / 30.983 locuri / inaugurat 10 noiembrie 2017 / 52 milioane euro (fonduri publice) / UEFA Category 4 Stadium

Cluj Arena - Cluj-Napoca / 30.201 locuri / inaugurat 1 octombrie 2011 / 43.96 milioane euro (fonduri publice) / EUFA Category 4 Stadium

Stadion “Ilie Oana” - Ploiesti / 15.560 locuri / inaugurat septembrie 2011 / 17.5 milioane euro (fonduri publice) / UEFA Category 4 Stadium

Stadion “Dr. Constantin Radulescu” - Cluj-Napoca / 23.500 locuri / modernizat in 2008 / 30 milioane euro (fonduri private) / UEFA Category 3 Stadium

Stadion „Ceahlaul” - Piatra Neamt / 18.000 locuri / modernizat 2012 / 6 milioane euro (fonduri publice) / UEFA Category 3 Stadium

Stadion „Marin Anastasovici” - Giurgiu / 8.500 locuri / modernizat in 2014 / 4 milioane euro (fonduri private) / UEFA Category 3 Stadium

Stadion „Viitorul” - Ovidiu / 4.554 locuri / inaugurat in 2015 / 3 milioane euro (fonduri private) / UEFA Category 3 Stadium

Stadion „Municipal” - Turnu Magurele / 2.000 locuri / inaugurat 2018 / 3 milioane euro (fonduri publice) / UEFA Category 2 Stadium (dublarea capacitatii, in cazul promovarii echipei Turris in Liga 1)

Stadion "Centenar 2018" - Cumpana (jud. Constanta) / 850 locuri (construit Liga 3 si meciuri de juniori) / inaugurat 22 aprilie 2019 / 3 milioane euro (fonduri publice) / UEFA Category 1 Stadium



STADIOANELE CARE VOR FI DATE IN FOLOSINTA PANA LA FINALUL ANULUI 2019:

Stadion „Municipal - Tudor Vladimirescu” - Tg. Jiu / 12.386 locuri / termen probabil de inaugurare - finalul anului 2019 / 29 milioane euro (fonduri publice) / UEFA Category 4 Stadium

Stadion „Francisc von Neuman” - Arad / 12.500 locuri / termen probabil de inaugurare - finalul anului 2019 / 14 milioane euro (fonduri publice) / UEFA Category 4 Stadium

Stadion „Comunal” - Clinceni / 5.000 locuri / termen probabil de inaugurare - luna octombrie 2019 / 1 milion euro (fonduri publice) / UEFA Category 2 Stadium



STADIOANELE CARE VOR FI FINALIZATE IN URMATORII 2 ANI:

Stadion „Steaua” - Bucuresti / 31.900 locuri / 77.35 milioane euro (fonduri publice) / UEFA Category 4 Stadium

Stadion „Giulesti - Valentin Stanescu” - Bucuresti / 14.000 locuri / 29 milioane euro (fonduri publice) / UEFA Category 4 Stadium

Stadion „Arcul de Triumf” - Bucuresti / 8.207 locuri / 24 milioane euro (fonduri publice) / UEFA Category 4 Stadium

Stadion „Municipal” - Sibiu / 19.000 locuri / 17 milioane euro (fonduri publice) / UEFA Category 4 Stadium

Stadion „FCU Arena” - Craiova / 12.500 locuri / 5-10 milioane euro (fonduri private) / UEFA Category 2 Stadium

Stadion „Eugen Popescu” - Targoviste / 9.000 locuri / 6 milioane euro (fonduri publice) / UEFA Category 2 Stadium

Arena Sepsi - Sf. Gheorghe / 7.300 locuri / 8-10 milioane euro (fonduri publice, guvernul Ungariei) / UEFA Category 3 Stadium

Stadion „Municipal” - Alexandria / 6.790 locuri / 10 milioane euro (fonduri publice) / UEFA Category 3 Stadium



ALTE STADIOANE AFLATE IN STADIUL DE PROIECT:

Stadion „Dan Paltinisanu” - Timisoara / 30-35.000 locuri / minimum 50 milioane euro (fonduri publice) / termen de finalizare - finalul anului 2024 / UEFA Category 4 Stadium

Stadion „Emil Alexandrescu” - Iasi / 20.000 locuri / 48 milioane euro (fonduri publice) / termen de finalizare - finalul anului 2023 / UEFA Category 4 Stadium

Stadion „Dinamo” - Bucuresti / 15-20.000 locuri / 30-40 milioane euro (fonduri publice) / blocat momentan de lupta juridica dintre CS Dinamo si ACS FC Dinamo

Stadion „1 Mai” - Slatina / 10.000 locuri / minimum 15 milioane euro (fonduri publice) / termen de finalizare - finalul anului 2022

Stadioanele „Tineretului”, „Metrom” si „Carpati” - renovate complet / finalizarea lucrarilor estimata intre 2020 si 2023 / minimum 10 milioane euro (fonduri publice)

Stadion „Municipal” - Botosani / renovare si marire capacitate / 4-5 milioane euro (fonduri private)

Stadion „Farul” - Constanta / renovare in 2020 sau reconstructie pana in 2024 (fonduri publice)

Stadion „Iuliu Bodola” - Oradea / demolarea actualului stadion si stramutarea langa soseaua de centura / fonduri publice

Stadion „Cetate” - Alba Iulia / renovare completa / termen 2022

Stadion „Municipal” - Tg. Mures / renovare

Stadion „Municipal” si Dedeman Arena - Bacau / primul renovat cu 15 milioane de euro din fonduri publice, al doilea construit de reteaua de bricolaj din fonduri private

Stadion „Municipal” - Miercurea Ciuc / renovare si marire capacitate / fonduri publice (guvernul Ungariei)

400 de terenuri de fotbal in toate judetele din Romania - conditie asumata de catre Guvernul Romaniei prin dosarul de candidatura pentru organizarea Euro 2020 / investitiile ar urma sa fie realizate in cadrul sub-programului „Complexuri sportive” din cadrul Programului National de Constructii de Interes Public sau Social, implementat de Compania Nationala de Investitii / ar trebui sa fie finalizate pana in mai 2020.