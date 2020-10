3 milioane dintr-o lovitura! CFR a VARSAT sacul cu milioane si a platit o suma uriasa catre jucatori si antrenori! Toata lumea e cu salariile si primele la zi

Fotbalistii CFR-ului au avut o surpriza in conturi!

CFR a platit nu mai putin de 3 milioane de euro catre angajatii ei, echivalentul salariilor si al primelor restante din ultimul an si jumatate. Gazeta Sporturilor scrie ca ieri au ajuns in club bani de la UEFA pentru performantele reusite in Europa, dar si 1,4 milioane de euro, suma de transfer achitata de arabii de la Al Qiadisiyah pentru Mihai Bordeianu. Aproape toti banii au mers catre jucatori si antrenori.

Jucatorii si antrenorii nu si-au primit doar salariile, ci si primele de victorie si bonusurile de obiectiv ramase neachitate, mai putin suma promisa pentru calificarea in playoff-ul sezonului trecut si cea pentru 'finala' cu Craiova, care a devis titlul. Sefii de la CFR au promis ca si aceste sume vor fi achitate pana la finalul lui noiembrie.