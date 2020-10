Koeman si-a IESIT DIN MINTI la finalul meciului cu Real: "VAR apare doar la decizii impotriva Barcelonei!" Reactia dura a antrenorului

Ronald Koeman a condus primul sau Clasico in calitate de antrenor al Barcelonei.

Catalanii au pierdut pe teren propriu cu Real Madrid, 1-3. La 1-1, Martinez Munuera a dictat penalty pentru madrileni in a doua repriza dupa o tinere in careu a lui Lenglet la Sergio Ramos. Decizia a fost luata cu ajutorul arbitrajului video.

Barcelona a reclamat un penalty la o intrare a lui Casemiro la Messi in prima repriza, insa arbitrul a lasat jocul sa continue, iar in urma analizei cu VAR, a decis ca intrarea a fost corecta.

Ronald Koeman a fost vizibil deranjat la finalul meciului de deciziile lui Martinez Munuera.

"Nu inteleg decizia arbitrului, VAR apare doar la decizii impotriva Barcelonei. Intotdeauna sunt luate decizii impotriva noastra. El imi spune ca e penalty, e de neinteles! Nu mi-a placut.

Nu inteleg VAR-ul, toate deciziile sunt impotriva noastra. In cinci meciuri, niciuna in favoarea noastra si sunt exemple, penalty-ul la Messi de la Sevilla, cartonasele rosii de la Getafe, cea de azi...Astfel de tineri sunt mereu in careu", a spus Koeman la finalul partidei.