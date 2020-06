"Imi doresc sa fiu deasupra tuturor, de aia am venit la Craiova!" El Ciapo Nistor, in al 9-lea cer dupa victoria cu Astra: "E bine ca nu ne baga nimeni in seama!"

Nistor spune ca victoria cu Astra n-a fost una norocoasa si cere deschiderea portilor pentru suporteri.

Mijlocasul e fericit cu victoria din aceasta seara si spune ca oltenii vor face totul pentru a le pune probleme la titlu campionilor de la CFR.

"Tinand cont de ocazii, nu cred ca a fost noroc. Doar faptul ca am marcat in minutul 91... Revenim dupa 3 luni de cand nu am mai jucat un meci oficial, a fost foarte greu. Vreau sa fiu in fata tuturor, de aia am venit la Craiova. Sper ca voi reusi. E foarte bine ca nu ne baga nimeni in seama. Plecam cu dezavantajul ca nu-i avem pe fani cu noi, dar asa s-a decis, mergem mai departe si sper sa continuam pe aceeasi linie.

Au fost afisate imagini cu suporteri la inceputul meciului, am avut o acustica frumoasa pe timpul meciului. Suntem pe motorina si ne incalzim mai greu, cu cat jucam mai mult, cu atat mai bine. Ne dorim sa jucam la victorie toate meciurile, sa ne apropiem de CFR Cluj. Ar trebui sa se joace macar cu 25-30% din stadion ocupat, asa cred eu. Daca se pot tine spectacole, de ce sa nu se poata si la fotbal?", a spus Nistor la Digisport.