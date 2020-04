Uhrin spune ca Nistor a destabilizat vestiarul, iar fotbalistii nu s-au mai concentrat! Ce a declarat fostul antrenor despre situatia de la Dinamo

Fostul antrenor al "cainilor" a dat cartile pe fata.

Dusan Uhrin a plecat de la Dinamo dupa ce nu a reusit sa obtina un loc de play-off, iar la aproape 2 luni de cand s-a despartit de "caini" a vorbit despre ceea ce se intampla la club si care au fost cu adevarat motivele plecarii sale.

"Situatia la Dinamo nu era buna si jucatorii nu se puteau concentra 100% pentru performanta, de-asta am plecat, nu din alt motiv. Situatia la Dinamo nu a fost buna inca de la inceput, dar a devenit din ce in ce mai rea. Am luat cativa jucatori, dar e greu sa faci performanta, pentru ca o echipa trebuie sa joace impreuna peste jumatate de an ca sa aiba rezultate. N-am avut acest timp la dispozitie", a spus Uhrin la DigiSport.

De asemenea, tehnicianul ceh spune ca Nistor a fost cel care a destabilizat atmosfera din vestiar, pentru ca a invocat mereu problema banilor.

"Nu am stiut despre transferul lui Nistor, am stiut cu 3 zile inainte ca va pleca. Dar el a vrut sa plece si a vorbit de multe ori despre bani in vestiar si asta nu e bine pentru echipa. Daca ai probleme, trebuie sa te concentrezi sa joci. El s-a concentrat in continuare, dar restul jucatorilor nu s-au mai concentrat", a dezvaluit Uhrin, pentru sursa citata.

Cehul s-a declarat extrem de impresionat de suportul si devotamentul pe care fanii il arata fata de echipa si spera ca acestia sa reuseasca sa salveze echipa, insa crede ca e nevoie de un investitor, chiar si de Negoita.

"Am auzit ceva despre cei din Spania, dar nu stiu daca e adevarat. Va fi bine daca cineva ajuta Dinamo, trebuie sa inceapa sa construiasca o echipa si sper ca Dinamo sa fie mai buna anul viitor. Insa, in primul rand, cineva trebuie sa cumpere clubul sau Neogoita sa investeasca.

Jucatorii trebuie sa se concetreze la jobul lor, mai e posibilitate mare sa castige si Cupa, au mai ramas 2 jocuri. Sper sa nu se ajunga la retrogradare.

Suporterii au donat o gramada de bani, nu stiu de unde au avut atat. Toti suporterii au sustinut echipa, sunt uriasi! Fara ei, Dinamo nu exista", a incheiat Uhrin.