Cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, Man a avut un start mai greu la PSV, dar în cele din urmă și-a dovedit clasa și, în UEFA Champions League, a înscris două goluri cu Napoli (6-2) și a ieșit Omul Meciului.



”Îi poate exploda cariera?” Pariul lui Ilie Stan: ”E foarte bun, nu l-au luat pe ochi frumoși”



Ilie Stan, ultima dată antrenor în Superliga la Gloria Buzău, l-a lăudat pe Dennis Man, despre care a spus că a jucat extrem de bine și cu Austria (1-0) în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Tehnicianul a ținut să puncteze și că pentru stranieri contează partidele din cupele europene, indiferent de competiție, care oferă potență și putere.



”(n.r. Îi poate exploda cariera lui Man?) Da, clar! Nu l-au luat nici ăștia de la PSV pe ochi frumoși. S-a acomodat mai greu, într-adevăr, a venit totuși din fotbalul italian și a fost nevoie de puțină răbdare. În general, trebuie să ai răbdare.



Man a fost bun cu Austria. Joacă în Champions League. Astea îți dau putere și potență. Meciurile astea puternice, cu jucători puternici și cu mare calitate. A ieșit Omul Meciului cu Napoli. Despre ce vorbim?”, a spus Ilie Stan într-un interviu pentru Sport.ro.



Man a bifat la PSV nouă meciuri în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de trei ori și a oferit, pe deasupra, două pase decisive în aproximativ 500 de minute petrecute în echipamentul olandezilor.



