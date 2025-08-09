Fostul mare internațional a analizat prestația echipei din "Groapă" și a taxat imediat jocul slab din repriza secundă, în ciuda celor trei puncte obținute.



Victoria, a doua la rând după succesul spectaculos cu FCSB, scor 4-3, a fost adusă de un gol marcat de Cătălin Cîrjan în minutul 15, cu un șut deviat de la distanță. Totuși, partea a doua a meciului a arătat o față complet diferită a echipei antrenate de Zeljko Kopic.



"Nu au rezistat fizic"

Ilie Dumitrescu s-a arătat uluit de modul în care Dinamo a cedat inițiativa după pauză, fiind dominată la un capitol esențial: posesia.



"Ideea este că nu a fost în regulă, din punctul meu de vedere, că a fost dominată clar în repriza a doua. Nu au avut momente bune de joc, nu au rezistat fizic.



Ei au o identitate de joc și în seara asta nu a funcționat. Pentru mine a fost o mare surpriză să văd 35%, 65% posesia în repriza a doua", a punctat Dumitrescu, potrivit Digisport.

În urma victoriei cu Metaloglobus, Dinamo a acumulat opt puncte în clasament.

