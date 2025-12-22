Rapid a fost învinsă de FCSB, duminică seara, scor 2-1, în Superliga.

În acest sezon, se pare că lotul giuleștenilor reacționează cum dorește antrenorul Costel Gâlcă și Rapid simte că poate câștiga un titlu istoric!

Se discută intens în birourile Rapidului despre trasnferuri

Chiar dacă afirma că giuleștenii au un lot puternic înainte să preia postul, antrenorul a transmis conducerii că ar dori o întărire a vestiarului în următoarea perioadă de mercato, care să cuprindă plecări și veniri.

Se discută intens la Rapid, în această perioadă, despre mutările pregătite, iar primele nume de achiziții au fost trecute în dreptul posibilelor veniri. Conducerea, deși la nivel public nu o spune cu tărie, se gândește la primul loc în Superliga României la finalul stagiunii, iar în iarnă este pregătită să îi facă toate poftele lui Costel Gâlcă, să îi aducă jucătorii de care acesta are nevoie.

Alte două nume din lotul Rapidului, gata de plecare

Referitor la numele care vor pleca, Sport.ro a aflat că sunt alte două de care Rapid intenționează să se despartă în iarnă, după ce site-ul nostru a anunțat și faptul că Timotej Jambor și Antoine Baroan ”vor face același pas”.

De altfel, după informația prezentată de Sport.ro în privința lui Baroan, o reacție oficială a avut și Victor Angelescu, acesta declarând că și din punctul de vedere al conducerii sunt puține șanse ca Gâlcă să mai mizeze pe atacant.

Mai nou, se trage linie și asupra altor jucători care nu au fost importanți în prima parte a campionatului, în întrecerea regulară, iar cu atât mai mic va fi, teoretic, aportul lor în faza play-off-ului.

