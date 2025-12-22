EXCLUSIV Costel Gâlcă și conducerea Rapidului, acord în cazul a doi fotbaliști! Mutările pregătite în Giulești

Costel Gâlcă și conducerea Rapidului, acord în cazul a doi fotbaliști! Mutările pregătite în Giulești
Rapid vrea titlul în Superliga României în acest sezon.

  • Rapid a fost învinsă de FCSB, duminică seara, scor 2-1, în Superliga.

În acest sezon, se pare că lotul giuleștenilor reacționează cum dorește antrenorul Costel Gâlcă și Rapid simte că poate câștiga un titlu istoric!

Se discută intens în birourile Rapidului despre trasnferuri

Chiar dacă afirma că giuleștenii au un lot puternic înainte să preia postul, antrenorul a transmis conducerii că ar dori o întărire a vestiarului în următoarea perioadă de mercato, care să cuprindă plecări și veniri.

Se discută intens la Rapid, în această perioadă, despre mutările pregătite, iar primele nume de achiziții au fost trecute în dreptul posibilelor veniri. Conducerea, deși la nivel public nu o spune cu tărie, se gândește la primul loc în Superliga României la finalul stagiunii, iar în iarnă este pregătită să îi facă toate poftele lui Costel Gâlcă, să îi aducă jucătorii de care acesta are nevoie.

Alte două nume din lotul Rapidului, gata de plecare

Referitor la numele care vor pleca, Sport.ro a aflat că sunt alte două de care Rapid intenționează să se despartă în iarnă, după ce site-ul nostru a anunțat și faptul că Timotej Jambor și Antoine Baroan ”vor face același pas”.

De altfel, după informația prezentată de Sport.ro în privința lui Baroan, o reacție oficială a avut și Victor Angelescu, acesta declarând că și din punctul de vedere al conducerii sunt puține șanse ca Gâlcă să mai mizeze pe atacant.

Mai nou, se trage linie și asupra altor jucători care nu au fost importanți în prima parte a campionatului, în întrecerea regulară, iar cu atât mai mic va fi, teoretic, aportul lor în faza play-off-ului.

Costel Gâlcă și conducerea vor să-l împrumute pe Gabriel Gheorghe. Intenționează să renunțe la Luka Gojkovic

Din informațiile Sport.ro, un alt jucător de care Rapid se va despărți este mijlocașul ofensiv Gabriel Gheorghe (19 ani), care în această stagiune nu a jucat decât două meciuri, adunând 21 de minute! Se pare că stafful tehnic și conducere nu se gândesc să îl cedeze definitiv în acest moment, ci să îl împrumute la o formație la care să prindă minute.

El a revenit în vară la Rapid, după împrumutul de un sezon la FC Argeș, alături de care a și promovat din Liga 2 în Superliga României. Acolo a fost un fotbalist important, cu 18 meciuri adunate în divizia secundă, un gol și două pase decisive.

Un alt mijlocaș ofensiv, Luka Gojkovic (sârb în vârstă de 26 de ani) nu a convins nici el până acum, evoluând cel mai mult, în meciurile în care și-a făcut apariția pe teren, din poziția de rezervă.

Rapid vrea un mijlocaș ofensiv care să facă diferența

Rapid chiar a confirmat că își dorește să aducă un mijlocaș ofensiv care să se poată impună în primul 11 și care să poată face diferența, iar Gojkovic, la cum a arătat până acum, nu pare că poate aduce un mare plus în play-off.

În ciuda poziției din teren, sârbul a reușit doar o pasă decisivă în 13 meciuri în care s-a aflat pe teren (381 de minute).

