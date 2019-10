Ilie Balaci, INGERUL oltenilor! "Minunea blonda" este inima din centrul Craiovei! Ce omagiu a primit fostul mare fotbalist

De azi, Balaci le zambeste oltenilor in centrul Craiovei. Un tanar artist i-a adus un omagiu celui mai mare fotbalist din istoria Craiovei.

Un tanar oltean de la liceul de arte din Craiova a pictat chipul lui Balaci. El l-a cunoscut pe Balaci si a apelat la prieteni ca sa-si implineasca visul.

Sorin Cartu nu a fost deloc surprins de aparitia portretului in centrul Craiovei:

"Nu m-a surpins. Ma asteptam de mult timp sa vina. El este un idol", a spus Sorin Cartu

In 1981, cu Balaci in echipa, Romania a castigat singurul meci din istorie in fata Norvegiei:

"Balaci n-ar fi ratat penalty, asa cum a facut-o Puscas", mai spune Cartu.