"Il las sa plece in iarna!" FCSB pierde un jucator pe care Becali il trecuse pe lista scurta: "Mi-a spus ca are ceva de afara!"

Gigi Becali pierde un jucator pe care pusese tinta inca din vara.

Andrei Miron, fundasul celor de la Botosani, a fost dorit in vara de FCSB, insa in cele din urma mutarea nu s-a mai realizat. Acum, Miron este aproape de un transfer in strainatate, cel mai probabil in Rusia.

Valeriu Iftime, patronul celor de la Botosani, spune ca il va lasa pe Miron sa plece daca clubul va primi o oferta buna in perioada de mercato din iarna. Iftime infirma ca ar fi discutat cu Becali despre Miron. Relatiile dintre cei doi finantatori sunt inca tensionate dupa ce FCSB a cerut 100.000 de euro ca Roman sa poata juca in meciul direct.



"Miron mai are contract cu noi pentru o perioada de doi ani, iar eu am avut o discutie foarte clara cu el si i-am spus ca o să il las sa plece in această iarna la o alta echipa pentru o suma bunicica, deci nu foarte mare. Nu am sa ii dau niciun ban in această iarna si nu va intra sub nicio forma in ultimele sase luni de contract cu noi. Am vorbit cu impresarul lui Miron si i-am spus ca o sa il astept in iarna asta cu niste oferte bunicele. Mi-a spus ca are ceva de afara, dar inca nu este ceva foarte clar. Nu am avut nicio discutie cu FCSB despre Miron. Gigi Becali nu mi l-a solicitat", a declarat Valeriu Iftime pentru ProSport.