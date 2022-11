Accidentat și fără Suedia calificată la Cupa Mondială, Ibrahimovic îi ține pumnii la turneul final colegului său de la AC Milan, Olivier Giroud (36 de ani), care vizează al doilea trofeu consecutiv alături de naționala Franței.

În stilul caracteristic, Zlatan crede că Giroud va câștiga toate premiile posibile la Cupa Mondială din Qatar, inclusiv cel acordat celui mai talentat jucător.

"Cine va fi golgheterul Cupei Mondiale? Olivier Giroud! Cine ne va surprinde? Olivier Giroud! Cine va fi cel mai bun jucător al turneului? Îl susțin pe prietenul meu, Olivier Giroud!



Cine va fi cel mai mare talent de la Cupa Mondială? Olivier Giroud, pentru că este încă tânăr, iar dacă spun că e tânăr, înseamnă că și eu sunt", a spus Zlatan Ibrahimovic, într-un interviu pentru 433.

Giroud a început excelent Cupa Mondială, cu o dublă în meciul cu Australia (4-1), în urma căreia a egalat recordul lui Thierry Henry pentru cele mai multe goluri marcate la naționala Franței (51).

Ibrahimovic sees Giroud possessing all possible awards in the World Cup ????

