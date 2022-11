De la „fără șut pe poartă” în 2018 la „dublă” în debutul Mondialului din Qatar! Olivier Giroud l-a egalat pe Thierry Henry 

Campioana mondială en-titre s-a impus fără probleme cu Australia în primul său meci de la Campionatul Mondial din Qatar. Francezii au „tremurat” în primele minute, când Goodwin a deschis scorul, din minutul 9, însă Rabiot a reușit să egaleze în minutul 27. Cinci minute mai târziu, Olivier Giroud a ieșit la rampă și și-a dus echipa în avantaj, din pasa lui Rabiot, apropiindu-se la un gol de un record incredibil!

Golul de 2-1 l-a adus pe atacantul lui AC Milan la o reușită distanță de a egala recordul celui mai bun marcator din istoria Franței, Thierry Henry, care are 51 de reușite pentru „cocoșul galic”.

Franța a mai macat o dată, prin Kylian Mbappe, în minutul 68, iar în minutul 71, atacantul lui PSG l-a „servit” pe Giroud, care a reușit „dubla” și să îl egaleze pe legendarul Henry. Astfel, Olivier Giroud are șanse mari să devină cel mai bun marcator din istoria Franței la acest Mondial, dacă reușește să mai înscrie.

Golurile vin ca o „descătușare”, asta după ce la ediția din 2014 a Mondialului a reușit să marcheze doar un gol în cinci meciuri jucate, în timp ce în 2018, când Franța a câștigat titlul mondial, nu a avut nici măcar un șut pe spațiul porții.

546 - Olivier Giroud didn't attempt a single shot on target in 546 minutes at this World Cup for France. Nonplussed.#WorldCupFinal #WorldCup #FRA #CRO pic.twitter.com/PBVR7Ifysr