Ianis Stoica, supărat că nu a mai prins loc la FCSB. Ce i-a spus Nicolae Dică

Odată cu noile transferuri de la FCSB și forma slabă a lui Ianis Stoica, atacantul nu a mai fost utilizat atât de mult la echipă, însă, a prins lotul naționalei under 20.

Ianis Stoica a evidențiat faptul că Nicolae Dică i-a spus să se pregătească în continuare și, în acest fel, ar putea să prindă mai multe minute de joc în meciurile grupării din Berceni.

Stoica: „Asta am de făcut și asta voi face”

„(n.red. de ce nu a jucat mai mult în acest start de sezon) Nu știu să răspund, probabil am jucat mai prost la început de sezon și de acolo mi s-a tras totul, dar și sezonul trecut am început la fel de prost, dar mi s-a dat încredere și am revenit. Nu am decât să mă pregătesc și să îmi aștept șansa.

Dică mi-a spus să mă pregătesc și să îmi aștept șansa. Asta am de făcut și asta voi face, chiar dacă nu îmi convine după sezonul trecut când am rezolvat meciuri și am înscris goluri și echipa a fost aproape să câștige campionatul alături de mine. Nu am ce să fac, asta este.

Când se plătește o sumă de transfer pe un jucător, eu sunt din academie, e mai greu să compari. Este concurență, vom vedea care va fi soarta mea până la urmă. Mă sperie că vom rata play-off-ul. Anul trecut aveam altă încredere, eram sus, le suflam în ceafă celor de la CFR.

Acum ne uităm în clasament și până sus e puțin cam greu, dar trebuie să ne revenim, nu avem încotro. Ne bazăm pe calitatea noastră, suntem jucători buni, dar trebuie să intrăm în teren mai motivați.”, au fost cuvintele lui Ianis Stoica, potrivit Digi Sport.