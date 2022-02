Ianis Stoica impresionează în Liga 1, dar FCSB a vrut să renunțe la el! Cine a intervenit

Atacantul lui FCSB, în vârstă de 19 ani, a revenit la formația bucureșteană în acest sezon, după ce, timp de doi ani și jumătate, a fost împrumutat în Liga 2, la cluburi precum Dunărea Călărași, Petrolul, Metaloglobus sau CSM Slatina.

Edi Iordănescu și Mihai Stoica s-au opus unui nou împrumut al lui Ianis Stoica

Fiul lui Pompiliu Stoica a răsplătit încrederea oficialilor de la FCSB și a dat un randament excelent în actualul sezon. Deși a prins rar meciuri ca integralist, Ianis a marcat opt goluri și a oferit patru pase decisive în cele 20 de partide jucate în acest sezon.

Soarta lui Ianis Stoica putea fi alta, având în vedere că FCSB lua în calcul să îl împrumute din nou pe atacant. Edi Iordănescu, actualul selecționer al României, spune că, în perioada în care antrena la formația patronată de Gigi Becali, s-a opus, alături de Mihai Stoica, unei noi cedări.

"Ianis Stoica și Valentin Mihăilă sunt jucători tineri, cu mult potențial. Am vorbit cu ambii în ultima săptămână. Cu unul am și lucrat, îl știu foarte bine. Chiar i-am dat multă încredere când am mers acolo.

Se discuta la momentul respectiv posibilitatea de a fi împrumutat, dar împreună cu Mihai Stoica am convenit că e foarte important să-l ținem și să-i dăm șanse, am văzut mult potențial la el", a spus Edi Iordănescu, marți dimineață, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Întrebat care sunt șansele ca Ianis Stoica și Valentin Mihăilă să devină variante pentru atacul echipei naționale de seniori, Edi Iordănescu a spus: "Porțile sunt deschise pentru oricine. Îmi doresc să consolidăm un anumit grup, să nu mai facem prea multe încercări. Din păcate, jucători nu voi putea fabrica. Avem un anumit nucleu, cu ce mai poate apărea pe parcurs sau ce mai poate ieși din circuit. Vreau să mergem pe o structură clară de joc. Avem individualități care pot face diferența. E adevărat că ei trebuie să confirme la nivel club, să aibă continuitate și, cu siguranță, eu voi fi cel mai fericit cu staff-ul să-i avem și să ne folosim de ei. Voi merge pe un mixt de experiență-maturitate, dar cu un elan al jucătorilor tineri și al energiei pozitive pe care ei o pot aduce în grup".