"Ianis avea 5 oferte cand a plecat de la Fiorentina!" Dezvaluirea facuta de Gica Hagi! Cum s-a schimbat Ianis in 18 luni la Florenta

Gica Hagi l-a adus in iarna inapoi pe Ianis de la Fiorentina pentru 2 milioane de euro.

Desi a investit cea mai mare suma din istoria clubului Viitorul pentru aducerea unui jucator, Gica Hagi este convins ca fiul sau va fi vandut pe o suma mult mai mare.

"Ianis a fost dorit de cinci echipe cand a plecat de la Fiorentina. Doua erau din campionatul Italiei, iar alte trei erau din campionate foarte puternice. Erau echipe foarte bune. Eu m-am gandit ca imi voi recupera banii in viitor, cred ca am facut o investitie buna. Eu dau banii in 2-3 ani, iar in toata aceasta perioada, Ianis se va dezvolta foarte mult. Am investit banii in el, pentru ca este un jucator de mare perspectiva.

El avea nevoie doar sa joace. Cand am vazut cum se comporta directorul tehnic al Fiorentinei cu mine, directorul Fiorentinei, nu Fiorentina, atunci am luat decizia sa-l iau inapoi. Ianis a cerut un singur lucru: <<Vreau sa joc!>>.



Ianis are o inteligenta in joc si o personalitate iesite din comun, de top. El s-a dezvoltat biologic. Luati poza mea de la 16-17 ani si o sa vedeti ca l-am facut eu. Cand a trecut varsta, s-a facut mai puternic. Cand eu aveam 19-20 de ani, lumea isi punea intrebari. Dupa 20 de ani, lumea nu-si mai punea intrebari. Unii jucatori se dezvolta fizic mai tarziu. De cand a plecat de la noi si s-a intors de la Fiorentina, Ianis a crescut 4 centimetri. Avea 1.80 metri, acum are 1.84" a declarat Gica Hagi la Telekom Sport.