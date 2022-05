Pentru UTA Arad a fost ultimul meci al sezonului. Dinamo, în schimb, se pregătește pentru baraj, unde va juca, cel mai probabil, cu Universitatea Cluj.

De câteva zile, în presa locală s-a scris despre o posibilă înlocuire a lui Ionuț Badea cu Ilie Poenaru, specificându-se că șefii grupării arădene nu au fost mulțumiți de aportul pe care l-a adus tehnicianul echipei.

La finalul meciului din Ștefan cel Mare, Ionuț Badea a făcut anumite precizări cu privire la viitorul său, explicând că nu există probleme cu actuala conducere.

"A fost un meci frumos în lipsa unei motivații. Ambele echipe au făcut un meci bun. Pentru noi a fost o linie continuă, am reușit să avem aceeași consistență.

Au fost niște situații relatate în presa locală. Am o relație excelentă cu actuala conducere. Este o muncă pe care am făcut-o de trei luni de zile. Am fi vrut mai mult, dar au fost și anumite lacune moștenite, faptul că am reușit ca în 15 meciuri să avem mai multe victorii ca înainte... mă bucură.

Discuțiile au fost până la finalul campionatului, apoi urmează să vedem ce se întâmplă pentru sezonul viitor. Dacă va veni un alt conducător, rămâne de văzut care vor fi dorințele. Îmi doresc să continui, am arătat ce pot ca om și din punct de vedere al competențelor", a declarat Badea la DigiSport.