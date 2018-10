"E chior in tara orbilor! Daca-l duci in liga a doua engleza nici macar nu joaca". Gnohere e cel mai periculos atacant al Ligii I, dar e facut praf

"Gnohere nu doar ca nu ar da goluri in Championship, dar nici macar nu ar juca", spune Florin Manea, fiul fostului mare rapidist Nae Manea.

Harlem Gnohere (30 de ani) a fost golgheterul sezonului trecut, la egalitate cu George Tucudean, iar in aceasta stagiune e pe locul 2 in topul marcatorilor, cu sapte reusite, una mai putin decat Mitrita.

In ciuda faptului ca a traversat, de la transferul la FCSB, o forma excelenta si a devenit cel mai periculos atacant din Liga I, marcand inclusiv in Europa pentru FCSB, Gnohere are parte de cuvinte destul de grele.

Impresarul Florin Manea este de parere ca Gnohere nu e nimic mai mult decat un atacant intr-un campionat slab.

Fiul fostului mare rapidist Nicolae Manea spune ca "Gnohere e chior in tara orbilor".

"Ia-l pe Gnohere, care e golgheterul Romaniei, si du-l in Championship. Nu ca nu da goluri acolo, dar nu joaca acolo! De ce? Nu are valoare! L-am descoperit noi la 27 de ani...El e chior in tara orbilor", a declarat Manea, potrivit ProSport.

Becali spera sa-l vanda pe Gnohere cu cateva milioane in iarna sau cel tarziu in vara, fiind constient de faptul ca "Bizonul" are deja 30 de ani.