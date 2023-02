Hervin Ongenda, chemat înapoi în România: "Am vorbit cu el, arată perfect!"

Vândut de FC Botoșani la Apollon, în ianuarie 2022, Ongenda a rezistat mai puțin de un an la formația cipriotă. A câștigat campionatul , a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive în 21 de meciuri jucate, iar acum trebuie să decidă următoarea destinație din carieră.

Hervin Ongenda, așteptat din nou la FC Botoșani, pentru a treia oară

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, spune că s-a văzut recent cu Hervin Ongenda și i-a propus să joace pentru a treia oară la formația din Moldova. Francezul nu ar fi refuzat, însă a transmis că are oferte mult mai bune din Cipru și Polonia, un răspuns final din partea sa fiind în continuare așteptat.

"M-am văzut duminică cu Ongenda. Arată perfect, are o ofertă mare din Cipru și una din Polonia de 20.000-30.000 de euro. Am vorbit cu el, cu niște prieteni francezi care îl știu foarte bine. Hervin mi-a plăcut foarte tare. Ar vrea să vină în România, numai că diferența de bani față de ce dau alții este prea mare. A rămas să-mi dea un răspuns până aseară. Nu am primit, dar poate au primit colegii mei din Franța.

I-am spus: 'Mai vino o dată!'. Eu aș scoate din marketing. Din 10 meciuri, sigur are cinci în care joacă bine și devine un jucător important. Aștept oferta lui", a spus Valeriu Iftime, la GSP Live.

Ongenda, fotbalistul crescut la Paris Saint-Germain, a mai jucat la FC Botoșani în perioadele iulie 2018 - ianuarie 2020 și septembrie 2020 - ianuarie 2022. Valeriu Iftime l-a vândut de două ori în străinătate, la Chievo Verona (500.000 de euro) și Apollon Limassol (200.000 de euro).

13 goluri și 13 pase decisive a reușit Ongenda în 108 meciuri la FC Botoșani

750.000 de euro este cota de piață a mijlocașului născut la Paris, conform Transfermarkt

