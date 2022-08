Hervin Ongenda, fostul ”magician” al lui FC Botoșani, strânge trofeu după trofeu la noua echipă!

Hervin Ongenda (27 de ani), mijlocașul ofensiv francez care a încântat în Liga 1 la FC Botoșani, și-a mai adăugat în CV un trofeu, după ce echipa la care s-a transferat în ianuarie, Apollon Limassol, a câștigat Supercupa Ciprului, 2-0 vineri seara cu Omonia Nicosia.

Ongenda a jucat titular și a înscris în preliminariile Ligii Campionilor

Campion cu Apollon în sezonul 2021-2022, Ongenda a jucat titular în meciurile din preliminariile Champions League, unde a și înscris într-un 2-0 cu Maccabi Haifa, dar în Supercupă a rămas pe banca de rezerve.

Fotbalistul crescut la Paris Saint-Germain avea deja în CV toate trofeele posibile din Franța: titlul în Ligue 1 (2013, 2014, 2016), Cupa (2016), Cupa Ligii (2014, 2016) și Supercupa/Trophee des Champions (2013, 2014, 2015, 2016), toate cu clubul parizian.

Valeriu Iftime își freacă mâinile de bucurie

Ongenda a fost vândut de FC Botoșani la Apollon Limassol la finalul lunii ianuarie, în schimbul sumei de 200.000 de euro.

Recent, Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, recunoștea că este direct interesat de evoluțiile fotbalistului francez, având în vedere că poate încasa bani suplimentari în funcție de performanțele sale.

"Am clauză la Ongenda. Sunt cu ochii pe el, pe echipa din Cipru. Acolo am niște clauze, cu niște bani, dacă joacă în Champions League sau în grupe. La FCSB nu am nimic", spunea Valeriu Iftime.