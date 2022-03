Hagi nu se lasă! Măsura luată după declarațiile controversate ale lui Jean Vlădoiu: "A zis o prostie mai mare decât el"

Vlădoiu a fost deranjat de modul în care FCSB a jucat împotriva Farului, echipă cu care FC Argeș se afla în acel moment în luptă directă pentru ultima poziție de play-off. Președintele piteștenilor a comparat meciul cu "timpurile când era domnul Jean Pădureanu cu acea Cooperativă", inducând astfel ideea de blat la jocul de pe Arena Națională.

Farul, plângere împotriva lui Jean Vlădoiu

Gică Popescu, președintele Farului, a spus că este "o lipsă crasă de respect din partea lui Jean Vlădoiu" și a cerut măsuri drastice din partea FRF. De asemenea, Gică Hagi a avut o reacție dură la acel moment: "Omul valoros vorbește prin fapte făcute pe teren, prin performanțe. Ceilalți spun vorbe goale și prostii. Când ești slab, te ascunzi, vii cu dezamăgiri. Din păcate a greșit total și a zis o prostie mai mare decât el".

Ulterior, Jean Vlădoiu a declarat că "mi s-au pus niște cuvinte care nu mi-au plăcut" și "nu sunt cuvinte spuse de mine", însă Farul lui Gică Hagi nu a trecut peste declarațiile oficialului de la FC Argeș.

Farul a depus plângere la Comisia de Disciplină din Cadrul FRF împotriva lui Jean Vădoiu, iar primul termen de judecată este 23 martie.

"FC Farul Constanța vs. Ion Vlădoiu (ASC Campionii FC Argeș) – Plângere - Termen 23.03.2022", se arată pe site-ul LPF.

Cum s-a apărat Jean Vlădoiu, după declarațiile făcute despre meciul FCSB - Farul 0-2

"Nu știu cum să pun problema. Am fost de bun simț, am luat legătura cu un jurnalist. M-a întrebat cum mă simt după meciul pierdut de FCSB. Am spus că da, am vorbit o parte din ce e scris acolo, am vorbit despre Farul, că a jucat foarte bine, dar titlurile puse au fost foarte urâte pentru că eu nu am pronunțat cuvântul ’blat’.

Mi s-au pus niște cuvinte care nu mi-au plăcut. Pe viitor voi fi mai atent. Acum e târziu, fapta a fost comisă. Îmi pare rău pentru Gică (n.red. Hagi) pentru că îl respect foarte mult. Nu am pronunțat numele Farul. Am vorbit mai mult despre jocul FCSB-ului. Am zis că am fost dezamăgit de ce am văzut, dar nu am spus că meciul a fost blat.

Nu e nicio problemă, cunosc drumul către FRF, mi-a fost casă timp de 11 ani. Când voi ajunge acolo, voi vedea unde e înregistrarea cu mine când am spus asta. Eu nu am spus așa ceva. Titlurile acelea m-au șocat când le-am văzut. Nu sunt cuvinte spuse de mine", a declarat Jean Vlădoiu.