”Când ești slab, te ascunzi”. Gică Hagi, săgeți către Jean Vlădoiu

Hagi a fost deranjat de declarațiile pe care le-ar fi dat președintele de la FC Argeș, care ar fi pus la îndoială meciul dintre FCSB și Farul, terminat cu scorul de 0-2.

„Omul valoros vorbește prin fapte făcute pe teren, prin performanțe. Ceilalți spun vorbe goale și prostii. Când ești slab, te ascunzi, vii cu dezamăgiri. Din păcate a greșit total și a zis o prostie mai mare decât el.”, a spus Gică Hagi.

După FC Argeș - FCSB 1-0, Jean Vlădoiu a revenit cu clarificări și a spus că nu a pus niciodată la îndoială corectitudinea celor de la Farul.

Ce a spus Jean Vlădoiu, după Farul - FCSB 2-0

”Nu ne mai gândim la play-off după am văzut meciul cu Farul! Am văzut ce s-a întâmplat cu FCSB. Ce să mai?! Nu are niciun sens. Noi ne-am consolidat locul 7 și o să jucăm pentru puncte. Nu ne temem de arbitraj, pentru că FC Argeș nu a avut probleme din punctul ăsta de vedere. Sper să câștigăm măcar așa, pentru moralul nostru.

Eu cred că pe toți ne-a surprins. Când evoluezi împotriva unei echipe care se bate să câștige titlul și se joacă de asemenea manieră, să aibă meciul la discreție din primele cinci minute până în minutul 90! Dominarea ca dominare, dar vorbim de ocazii! Farul putea să mai dea vreo două-trei goluri! Ce să spun? Noi ne jucăm șansa noastră. Va fi un play-out foarte interesant și greu.

Noi ne vom bate și cu FCSB, dar va fi cu siguranță un meci foarte greu. Repet, vor arăta altfel față de meciul cu Farul. Să câștigăm noi meciul ăsta și la Botoșani va fi care pe care. O să vedeți diferență și de atitudine și tot ce vreți! Va fi un alt FCSB. Sunt ferm convins, dar și noi suntem la fel de montați. Cred că era mai interesantă lupta dacă nu ar fi câștigat cei de la Farul pe Național Arena.

FCSB a demonstrat ce forță are, mai puțin în meciul cu Farul Constanța! Chiar sunt curios să vedem cum va juca FCSB cu noi. Sper ca pe viitor să nu mai avem parte să trăim timpurile când era domnul Jean Pădureanu cu acea Cooperativă. Îmi doresc să nu mai existe în fotbalul românesc asemenea momente”, a declarat Jean Vlădoiu.