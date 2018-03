Ce i-ar fi facut Hagi lui Morutan, daca era jucatorul Viitorului! Dezvaluirile Regelui: "Eu ii cert, dar sunt cu ei pana la moarte"

Gica Hagi a vorbit despre gestul lui Morutan de la meciul Romania U19 1-2 Ucraina U19, in urma caruia nationala a ratat calificarea la EURO.

Gica Hagi a vorbit despre discutiile pe care le are cu tinerii de la Viitorul si a spus ca nu l-ar fi pedepsit pe Morutan, daca mijlocasul ar fi evoluat pentru echipa sa.

Hagi a povestit ca are discutii cu fiecare jucator in parte si ca pe unii ii mai cearta. Totusi, el continua sa aiba mare incredere in fiecare dintre ei.

"Morutan e un copil. Eu chiar daca ii mai cert pe copii, sunt cu ei pana la moarte! Eu discut cu fiecare asa cum vorbesc cu copiii mei", a spus Gica Hagi la Digi.