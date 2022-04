Hagi a răbufnit după eșecul de la Voluntari și nu s-a ferit de cuvinte: "Lipsă de calitate! Lenți și previzibili"

Unicul gol al meciului de la Voluntari a fost marcat de Ricardinho, în minutul 89, iar ilfovenii au urcat, cel puțin temporar, pe locul 3, cu 30 de puncte.

Hagi a răbufnit după eșecul de la Voluntari

De partea cealaltă, Farul rămâne cu 25 de puncte, pe locul 5, iar Gică Hagi s-a arătat foarte nemulțumit la finalul partidei, vorbind despre lipsa de calitate, dar și despre jocul lent și previzibil al elevilor săi.

"Nu cred că am prestat un joc foarte bun. Ne-am dorit să câștigăm, am încercat, dar lenți, previzibili. Am avut ocazii să marcăm pentru 1-0, am ratat, am luat un gol din fază fixă în ultimul minut. La toate fazele fixe, dădeau numai ei cu capul. Ăsta e fotbalul, ratezi, vine adversarul, marchează. Nu a fost un meci reușit.

Nu e vorba de nedreptate. Încerc să fiu cât mai obiectiv. Lipsă de calitate! Cel puțin din partea noastră. Ultima pasă, pasele, cum trebuia să dezvoltăm jocul, lenți, previzibili, fără putere. N-am marcat în trei meciuri niciun gol, asta mă îngrijorează.

Nu pot acum să găsesc... chiar dacă eu știu, vom discuta cu ei. Vom vedea. Mai sunt meciuri de jucat, sperăm să schimbăm ceva, să aducem ceva. Trebuie să găsim soluția. Faza ofensivă e făcută de toată echipa, la fel ca și defensiva. Am făcut lucruri cât de cât, dar cu mingea și ofensiv trebuia mult mai mult pentru a încerca să câștigăm. Ăsta a fost mesajul de la început, dar, din păcate, ritmul jocului a fost destul de slab și lipse de reușite.

Nu căutăm scuze. Astea sunt alibiuri (n.r - starea gazonului). Eu nu sunt antrenorul care să caute asta. Noi trebuia să câștigăm, să împingem, să ne impunem. Din păcate, n-am făcut asta", a spus Gheorghe Hagi, după meciul de la Voluntari.

În runda următoare, Farul joacă pe terenul lui FC Argeș, în timp ce FC Voluntari va înfrunta FCSB, în deplasare.