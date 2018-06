Hagi a luat AZI un jucator cu meciuri in nationalele Frantei! Cu cine a semnat

Hagi reuseste a doua lovitura a zilei!

Dupa Vlad Achim (citeste aici), Viitorul l-a luat si pe mijlocasul francez Lyes Houri. Format la Valenciennes, Bastia si Lens, Houri are meciuri in nationalele U16, U17 si U19 ale Frantei. A jucat in echipa cu nume importante ca Moussa Dembele (Celtic) sau Kingsley Coman (Bayern).

Houri, 22 de ani, are doua meciuri in Ligue 1, ambele in tricoul Bastiei.