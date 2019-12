Hagi a facut SHOW inaintea meciului cu FCSB: "Va feriti sa spuneti derby? Atunci o spun eu: e un derby!" "Regele", suparat pe jurnalisti: "Asa sa puneti titlul!"

Viitorul - FCSB, duminica, ora 20:30, este unul dintre derby-urile etapei

Gica Hagi este increzator in fortele echipei sale si le promite suporterilor si iubitorilor fotbalului ca vor vedea un meci spectaculos.

Hagi spera sa castige ultimele partide pana la pauza de iarna, sa isi asigure locul in play-off si abia apoi va vorbi despre strategia de transferuri.



"Jucam contra unei echipe care e in forma. Noi venim dupa o victorie importanta in deplasare. Cred ca suntem pregatiti sa facem un meci bun, un meci complet. Suntem increzatori ca putem face un meci foarte bun si ca putem castiga. Va feriti sa spuneti derby? Atunci o spun eu: e un derby si va fi un meci bun de ambele parti. Am dat nu stiu cati jucatori la U21, am castigat trofee la juniori, a fost unul dintre cei mai buni ai nostri. Nu e un an bun, e un an excelent. Ne-am saturat de cate trofee am luat la juniori. Un an cu trofee foarte multe la Constanta, asa sa puneti titlul. Suntem singura echipa care a batut CFR-ul de doua ori, inseamna ca ceva bun am facut.

Stiti deja cine pleaca de la Viitorul? Asta e buna! Daca stii, inseamna ca lucrezi la club. Vom face o evaluare, vom vedea cine ramane si cine va pleaca", a declarat Gica Hagi la conferinta de presa.