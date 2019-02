HAGI 54 / Cea mai FRUMOASA urare posibila: "A fost cel mai bun fotbalist din lume!" Amintiri cu Generatia de Aur

Gica Hagi implineste astazi 54 de ani.

Gica Hagi si Tibor Selymes au fost colegi la echipa nationala, intre 1992 si 1997, fiind de multe ori cei doi jucatori care alcatuiau dinamicul flanc stang al "tricolorilor". Cei doi au fost titulari la Campionatul Mondial din 1994, cand Romania a ajuns pana in sferturile de finala ale competitiei, cea mai buna clasare din istoria nationalei noastre.

"In primul rand, vreau sa ii spun <La multi ani!>, ii urez multa sanatate si tot ce isi doreste. In al doilea rand, ii zic sa mearga pe drumul ales, pentru ca tot ce a facut pentru fotbalul romanesc, atat ca fotbalist si antrenor, dar si ca investitor si organizator de club, este extraordinar. A produs foarte multi jucatori de perspectiva pentru tara asta si sper sa continue asa pentru ca fotbalul romanesc are nevoie de el.

Am fost colegi la echipa nationala, nu l-am avut coleg la echipa de club. Eu eram fundasul de pe partea lui, mi-a facut de multe ori viata mai usoara in faza de atac. El cauta mereu spatiul liber, cand aveam mingea stiam ca el isi cauta o zona libera unde sa pot sa ii pasez, asa ca eram sigur ca am cu cine sa joc mai departe, ca am varianta de pasa. Asta e un lucru foarte bun pentru un fundas.

Ca adversar l-am prins doar cand eu eram la FC Brasov, iar el evolua la Steaua. Evoluam pe benzile opuse ale terenului, dar el mai schimba partile, avea libertate mai mare. Tin minte ca Brasovul, pe cand aveam 18-19 ani, a jucat impotriva Stelei in Cupa si m-a pus antrenorul Costica Stefanescu sa il marchez om la om. Pe vremea aia inca se juca om la om, nu se apara ca acum in zona. M-am descurcat binisor, l-am urmarit pe tot terenul. Aveam si eu plamani in mine sa alerg mult, dar era foarte imprevizibil. Si avea plecarea aia a lui de pe loc, in 3-5 metri deja se departa de tine. Daca apuca sa primeasca mingea la picior, il mai deposedai doar daca aveai o intuitie foarte buna. In rest, era foarte greu.

Cele mai frumoase amintiri sunt de la Campionatul Mondial din Statele Unite, din 1994. El a jucat extraordinar acolo si cred ca a fost cel mai bun jucator din lume la momentul acela. El trebuia sa castige titlul de jucatorul turneului, fara nicio problema, desi au mai fost acolo Romario, Baggio sau Stoicikov. Cand aud de Suedia, primul lucru care imi vine in minte e meciul din 1994. Am avut o sansa uriasa ca sa ajungem in semifinale. Daca ajungeam acolo, nu se mai stia ce se putea intampla, mai ales ca era un nivel valoric echilibrat. La cum juca echipa atunci, puteam sa infruntam orice adversar si puteam sa il batem, nu ne speria nicio echipa din lume.

Echipa nationala va juca acum cu Suedia, dar nu pot sa zic ca asteptam o razbunare pentru ce s-a intamplat in 1994. Sigur ca am o frustrare inlauntrul meu, cand stiu ca mai aveam 2 minute si puteam sa fim in primii 4 din lume... Baietii sa-si faca jocul lor si sa castige pentru ei, ca sa ne calificam la Euro 2020", a declarat Selymes pentru Sport.ro.



Belodedici: Aoleu, ce batran e Hagi!



Vezi ce ii transmite lui Gica Hagi fostul coleg de la Luceafarul, Steaua si echipa nationala, cu ocazia zilei de nastere.

"Gica Hagi implineste 54 de ani? Aoleu ce batran e! A ajuns la o varsta frumoasa, a facut lucruri extraordinare ca jucator, antrenor si patron, este un om bun, este cunoscut, are o familie frumoasa... Eu ii urez doar sa fie sanatos si vesel si sa poata sa-si urmeze visul foarte multi ani de acum inainte, pentru ca face lucruri bune pentru tinerii care joaca fotbal.

Noi ne stim de copii, de la Luceafarul. Ne-am cunoscut acolo, la Liceul Electroaparataj de langa fostul stadion <23 August>, unde eram cazati si invatam. El era cu un an mai mic ca mine, dar, pentru ca era foarte bun, venea si juca si la grupa noastra, a celor nascuti in 1964. Era vulcanic si atunci, si in joc, si in afara terenului. Era mai hotarat, mai agresiv in sensul bun, dar acum parca e mai vulcanic ca in tinerete... Acum se consuma mai mult pe banca, sta mereu in picioare, gesticuleaza si da indicatii.

L-am avut si adversar, cand el era la Sportul Studentesc si eu la Steaua, dar si in Spania, cand el era la Barcelona si eu la Valladolid. Cu Steaua cam castigam eu, pentru ca era echipa mai buna, dar era greu-greu cu el. Era foarte dificil de oprit, daca avea spatii se folosea de viteza, nu prea mai puteai sa il opresti. Trebuia sa il tatonezi mult-mult, dar era greu, trebuia sa gandesti mult. Era periculos cu mingea la picior.

Mi-a placut sa fim colegi si avem multe amintiri placute. Ieseam si in oras impreuna, avem multe amintiri frumoase si de la Steaua, si de la echipa nationala. Am jucat si Supercupa Europei, si la Mondialul din 1994... Am castigat multe meciuri si multe trofee impreuna, asa ca avem ce povesti cand ne intalnim", a declarat Belodedici pentru Sport.ro.



Burleanu: Hagi e un model in fotbalul romanesc!

Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, are numai cuvinte de lauda pentru Gica Hagi, fostul mare jucator al echipei nationale si managerul si patronul Viitorului care implineste astazi 54 de ani.



"Avem o colaborare foarte buna, e un adevarat parteneriat intre FRF si clubul manageriat de Gheorghe Hagi, de la lotul de U15 pana la cel de seniori. Cred ca lucrul acest nu poate sa fie decat benefic pentru fotbalul romanesc. Dintre fostii mari fotbalisti el este singurul care investeste la acest nivel in fotbal si o face foarte bine. Intr-o perioada foarte scurta de timp a reusit sa castige un titlu de campion in Liga 1 si sa fie unul dintre principalii furnizori de jucatori pentru loturile nationale.

Hagi este un model pe care l-as propune oricand in fotbalul romanesc, e un element de referinta pentru cei care ar trebui sa constientizeze care sunt beneficiile investitiilor la nivel de copii si juniori. Nu foarte tarziu, efectele apar, daca ne uitam la rezultatele si transferurile Viitorului. In primul rand, ii doresc multa sanatate si foarte multi ani. Ii doresc prosperitate si il felicit pentru tot ce a facut din postura de jucator si pentru tot ce face acum, pentru tot fotbalul romanesc, din pozitia de investitor si antrenor.

Unii au incercat sa creeze o rivalitate artificiala intre actuala conducere a FRF si clubul lui Gica Hagi, dar faptele confirma ca exista o colaborare foarte buna si o disponibilitate a ambelor tabere de a conlucra. Faptele confirma, dincolo de vorbe, ca s-au scos declaratii din context si s-a incercat o escaladare care nu putea ajuta pe nimeni. Dincolo de rezultatele propriului club, oricine este implicat in fotbal si este de buna-credinta are acelasi obiectiv. Fiecare club are de castigat pe termen lung atunci cand fotbalul romanesc se dezvolta, si invers. FRF si Viitorul au fost de buna-credinta in orice moment al colaborarii si faptele au confirmat acest lucru.

Am trei momente importante care imi vin in minte atunci cand ma gandesc la Gica Hagi. Din punct de vedere cronologic, primul este golul cu Columbia de la Mondialul din 1994, acel superb gol de 2-0. Al doilea este cel al deciziei lui de a pune bazele propriului club si a propriei academii si de a se apuca sa investeasca in fotbal. Sunt impresionat de eforturile pe care le depune in formarea tinerilor jucatori romani si reprezinta un adevarat model pentru multe cluburi de Liga 1. Probabil ca prin exemplul lui a reusit sa impulsioneze si alte cluburi din Romania sa acorde un interes mult mai mare investitiilor la nivel de copii si juniori. Al treilea este prima noastra intalnire fata in fata, la inceputul primului mandat de presedinte al FRF, cand am vazut ca e patruns de o pasiune adevarata pentru fotbal, zi de zi, moment de moment. De fiecare data cand ne-am reintalnit, a povestit de planurile si de viziunea pe care le are, iar lucrul asta m-a impresionat. Rezultatele bune confirma filosofia puternica pe care o are. Se vede in tot ceea ce face ca e stilul sau.

Un nou Hagi avem deja, la propriu. Sunt sigur ca pe Ianis Hagi il asteapta in fata o cariera foarte frumoasa. Va trebui sa fie foarte puternic, ca sa-si depaseasca tatal. Asta este cel mai dificil intotdeauna pentru un tanar: atunci cand are un membru al familiei sale care a fost la un nivel foarte-foarte inalt, e fortat sa il depaseasca. Dar, asa cum l-am cunoscut pe Ianis Hagi la nationala de tineret, e unul dintre liderii acestei generatii foarte frumoase si am vazut ca intelege foarte bine rolul pe care il are, contextul in care trebuie sa performeze si ca este foarte pasionat de fotbal. Ceea ce ne bucura foarte mult pe toti", a declarat Razvan Burleanu pentru Sport.ro.