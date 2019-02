Gica Hagi implineste astazi 54 de ani.

Emeric Ienei a fost antrenorul lui Gica Hagi la echipa nationala a Romaniei, atat la Campionatul Mondial din 1990, cat si Europeanul din 2000.

"Stiu ca Gica e nascut pe 5 februarie si ii voi da un telefon, ca in fiecare an. Am sa-l sun si acum, cred ca se va bucura. Mai tin legatura cu fostii mei jucatori si il mai sun din cand in cand. Ii transmit in primul rand sa fie sanatos, pentru ca sanatatea lui inseamna si sanatatea clubului lui si chiar a fotbalului romanesc. Are o familie frumoasa, face ce ii place, e apreciat, de restul se ocupa singur...

Eu il consider cel mai bun jucator al nostru. Nu exista un jucator astazi de valoarea lui Gica Hagi, sa faca pe teren ce a putut face el. Este un om care s-a nascut sa fie fotbalist si s-a dezvoltat in acest sens foarte frumos, asa ca pot spune ca este poate cel mai bun jucator pe care l-am avut sub comanda mea. A fost un jucator foarte valoros si oarte talentat si este un model de urmat de tinerii fotbalisti.

L-am antrenat prima data la echipa nationala (n.r. - Emeric Ienei a fost selectionerul Romaniei intre 1986 si 1990), era tanar, dar faptul ca l-am selectionat intr-o perioada cand existau atatia jucatori de valoare in fotbalul romanesc vorbeste de la sine despre nivelul lui. Tin minte ca era stangaci si juca mai mult ca inter stanga, dar eu l-am pus pe dreapta pentru a putea sa deschida unghiul, sa suteze si sa marcheze mai usor.



A fost un jucator caruia trebuia doar sa ii spui sa intre pe teren. Avea valoarea din nastere si avea capacitatea de a avea mereu un randament bun, de a putea sa traga echipa dupa el. Era genul de jucator care ii face viata mai usoara unui antrenor. Daca am fost uneori drastic cu el, a fost pentru ca am vrut sa il tin cu picioarele pe pamant si pentru ca am avut mereu asteptari mari. I-am facut observatii de cateva ori pentru ca tinea prea mult de minge, pentru ca era indragostit de minge, dar a inteles mereu de ce ii ceream acele lucruri si s-a pus in slujba echipei.

Cea mai draga amintire a mea cu Gica Hagi este participarea la Campionatul Mondial din 1990. Sunt mandru ca am fost atunci antrenorul care i-a raspuns lui Diego Maradona cu <Maradona din Carpati>. Argentinianul era un jucator de mare exceptie, cel mai bun din lume, dar am facut egal, 1-1, si Gica nu a fost cu nimic mai prejos decat el. Am fost foarte mandru de modul in care au jucat Hagi si ceilalti baieti in fata campioanei mondiale. El a aratat atunci ca locul lui era printre cei mai buni din lume.

Ma bucur ca este si un antrenor foarte bun si a reusit deja sa castige titlul de campion. Multi spun ca e prea nervos pe banca, dar eu ii accept si aceasta nervozitate. Are o echipa tanara si trebuie sa fie foarte atent cum cresc acesti jucatori, sa impuna disciplina. Stiu ca este si un parinte pentru tinerii lui fotbalisti, ma bucura ca ajuta fotbalul nostru si in noua sa meserie", a declarata Emeric Ienei pentru Sport.ro.