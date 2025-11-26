Cu un gol și două pase decisive a contribuit Denis Alibec la FCSB în cele 346 de minute acumulate în 13 meciuri.

Marius Șumudică: ”Cred că este o înțelegere între Alibec și Becali: stai cumințel că la iarnă pleci!”

Deși Denis Alibec era disponibil la meciul cu Petrolul, Gigi Becali a decis ca în locul lui Bîrligea, suspendat după cartonașul roșu încasat în etapa precedent, să joace Alexandru Stoian.

Marius Șumudică s-a arătat indignat de decizia patronului de la FCSB și crede că între Denis Alibec și Gigi Becali există o înțelegere cu privire la o plecare a atacantului în perioada de transferuri din iarnă. Antrenorul spune însă că nu înțelege motivul pentru care Alibec acceptă această situație și a dezvăluit că și l-a dorit pe antrenor la Rapid în perioada în care a fost antrenorul giuleștenilor.

”Nu înțeleg. Cred că este o înțelegere: stai cumințel că la iarnă pleci. Cu tot respectul, eu nu aș fi acceptat așa ceva. Nu ai un număr 9, iar Bîrligea nu joacă. Ok, îl bagi pe Stoian că ai probleme cu regula U21. Eu i-am spus lui Gigi. Mi-a dat dreptate de fiecare dată. La FCSB problema e under-ul. Nu poți să ajungi să joci cu Toma fundaș dreapta. Ba joacă Cercel pe dreapta, ba îl bagi central. Cum să ai continuitate?

Nu înțeleg pasivitatea lui Alibec. Eu am lucrat cu el. Probabil a avut o discuție cu Gigi și i-a spus că îl lasă să plece. Eu, să fiu Alibec, nu accept să nu joc când știu că pot ajuta echipa.

Alibec a fost primul jucător pe care eu mi l-am dorit la Rapid. Am vorbit cu Alibec personal. Hagi i-a spus domnului Șucu că retrogradează fără Alibec. E inventiv, fix pe spiritul giuleștean”, a spus Șumudică la Fanatik.

