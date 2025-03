La finalul sezonului regulat, Louis Munteanu are 19 goluri în Superliga, ultimele trei reușite venind în ultima etapă, la victoria categorică împotriva ultimei clasate Gloria Buzău (6-0). Atacantul lui CFR Cluj are un avans mare față de Alexandru Mitriță (13 goluri), Astrit Selmani și Daniel Bîrligea (ambii cu 12).

Louis Munteanu: "Am autografe de la Wesley și de la Sânmărtean"



În săptămâna meciului cu Dinamo (sâmbătă, 21:00), Louis Munteanu a participat la o întâlnire cu fanii lui CFR Cluj, la un fanshop al clubului. Atacantul născut în Vaslui a dezvăluit ulterior cine erau idolii săi din copilărie.



"M-am simțit extraordinar. Mă bucur că au venit mulți suporteri. Sperăm să ne ne ajute și în play-off și să facem meciuri câte mai bune.



Am mai cerut și eu autografe. De obicei, eu mergeam la mine acasă, la FC Vaslui, are avea o echipă foarte bună în acea vreme. Cred că am autografe de la Wesley, de la Sânmărtean, de la mai mulți.



Suntem pregătiți pentru play-off. Sperăm să facem meciuri cât mai bune. Am început deja pregătirea și sperăm să jucăm cât mai bine și să câștigăm cât de multe meciuri. Mă bucur că fanii au încredere în mine, sper să nu-i dezamăgesc. Mă bucur că am evoluții apreciate în acest sezon și sper ca în play-off să fiu din nou decisiv. Mai importantă e victoria echipei și să ne clasăm sus în clasament", a spus Louis Munteanu.

Clasamentul golgheterilor din Superliga