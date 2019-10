Gnohere e in forma vietii lui! Are cea mai mica greutate de cand a venit la FCSB! Anuntul momentului inainte de derby

Gnohere a promis ca slabeste si faca totul pentru a se tine de cuvant!

Atacantul a dat jos 4 kilograme in ultimele saptamani si are cea mai mica greutate din momentul transferului la FCSB, acum doi ani si jumatate. Gnohere are sanse mari sa fie titular maine seara, in derby-ul cu Dinamo.

"Nu are nimeni probleme cu greutatea!", a spus Vintila in conferinta de presa dinaintea Clasicului de maine. Gnohere a depasit problemele fizice care l-au impiedicat sa ajunga la cea mai buna forma sportiva.

Becali il ameninta pe francez. Chiar daca e un fan de-al sau, patronul spune ca va transfera un alt atacant in iarna, in cazul in care Gnohere nu ajunge la greutatea optima.

"Pacat de el! E valoros, e fotbalist bun si da goluri, dar nu poate sa aiba putina ambitie sa ajunga la greutatea aia! Si un kilogram in plus se cunoaste, il cari dupa tine!", a comentat Becali azi, la PROX.