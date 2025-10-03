Încă de dinaintea meciului cu Young Boys (0-2), de joi seară, Gigi Becali a anunțat că s-a săturat de prestațiile modeste ale lui David Kiki și că îi va rezilia contractul fundașului stânga din Benin în această iarnă.

Impresarul lui David Kiki: "Clubul care-l va avea sub contract la CM 2026 va încasa de la FIFA aproape un milion de euro"



Mihai Joița, impresarul lui David Kiki, nu crede însă că Gigi Becali se va ține de cuvânt, mai ales că FCSB ar pierde o sumă consistentă de bani. Benin, naționala la care jucătorul campioanei este convocat constant, este favorită pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, iar FIFA va recompensa cluburile cu bonusuri foarte mari începând de anul viitor.



"Nu m-a sunat nimeni de la FCSB pentru reziliere, dar la Campionatul Mondial din America, la care noi, românii, vom fi telespectatori, așa cum suntem de aproape treizeci de ani, îl vom urmări pe David Kiki. E posibil să fie singurul jucător din campionatul românesc aflat acolo. Clubul care-l va avea pe Kiki sub contract în momentul acela va încasa de la FIFA aproape un milion de euro pentru toată perioada în care jucătorul va fi la echipa națională.



Repet: nu există nicio discuție pentru reziliere! Gigi Becali spune azi că-l dă afară pe Florinel Coman, mâine pe Kiki și tot așa. Declarațiile de la televizor sunt una și situația reală e alta", a spus Mihai Joița, pentru Iamsport.

Benin joacă în această lună meciurile decisive pentru calificarea la CM 2026, cu Rwanda și Nigeria. În prezent, naționala lui David Kiki are 14 puncte în grupa C și ocupă prima poziție, la egalitate cu Africa de Sud, care are un golaveraj mai slab.

Gigi Becali: "Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot pe David Kiki"



Decizia lui Gigi Becali a venit la o săptămână după ce Kiki a fost titularizat la meciul cu Go Ahead Eagles, câștigat de FCSB cu 1-0.



"Crețu nu avea mari probleme. El a fost întrebat dacă poate și a zis că da. Trebuia să ne apărăm acolo în stânga. Kiki ăsta e ceva... abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot. Și ce dacă are contract? Îi dau banii omului", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.



Cu Risto Radunovic menajat, FCSB îl va titulariza la duelul cu Young Boys pe Alexandru Pantea, la bază fundaș dreapta - un semnal clar că David Kiki, în mod normal alternativa pentru fotbalistul muntenegrean, nu mai are viitor la campioana României.

David Kiki, doar 14 meciuri la FCSB

David Kiki a semnat vara trecută cu FCSB, din postura de jucător liber de contract. Fundașul din Benin, care a mai jucat în România la Farul Constanța, a strâns doar 14 meciuri la formația roș-albastră.

