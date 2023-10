Cu toate acestea, patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, își manifestă, zi de zi, optimismul. FCSB a avut un start excelent de campionat, iar câțiva jucători au demonstrat că pot evolua la cel mai înalt nivel. Cu doar o înfrângere în 11 etape, 1-2, la Arad, cu UTA, FCSB a reușit să se înșurubeze pe primul loc și să se anunțe ca principală favorită la titlu..

Gigi Becali, exuberant

FCSB nu a mai luat titlul în Liga 1 de pe vremea lui Constantin Gâlcă, antrenor criticat și luni de milionarul din Pipera. Gâlcă nu l-a ascultat în acel sezon pe Becali în privința alcătuirii echipei... iar FCSB a cucerit titlul. Fostul mijlocaș a fost criticat recent și de președintele Valeriu Argăseală, fie de managerul general MM Stoica.

Pentru acest sezon, Becali nu are emoții în privința titlului. Întrebat despre rivale, latifundiarul a dezvoltat subiectul și i-a ironizat pe cei de la Rapid. Nu a uitat să mai trimită o săgeată plină de venin spre Kyros Vassaras, grecut din fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA).

Oficialul din Salonic a devenit în ultimul timp principalul dușman al patronului de la FCSB, formație care în runda a 11-a a remizat pe Arena Națională, scor 2-2 cu U Cluj, grupare condusă de Neluțu Sabău.

"Noi știm că sunt 4 puncte. Eu am lejeritate. Nu am nicio emoție atât timp cât am unu, două, trei puncte avans. Mă uit la meci lejer. Avem 5 puncte față de Craiova și 7 față de șinele de tren. Trebuie neapărat să avem o diferență ca să n-avem probleme. Ce poate să facă Vassaras dacă dădea Olaru gol? Noi trebuie să jucăm și împotriva lor.

Da, și Cupa României e obiectiv. Dacă nu iei titlul, Cupa României este Europa League. Și e ceva!", a declarat Gigi Becali.

Clasament Superliga

1. FCSB 26 puncte

2. CFR 22 p (un meci mai puțin)

3. U Craiova 21 p

4. Rapid 19 p

5. Hermannstadt 15 p

6. Petrolul 15 p

7. Farul 15 p

8. Oțelul 14 p