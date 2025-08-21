Ianis Hagi s-a despărțit la finalul lui mai de Rangers Glasgow după cinci ani petrecuți pe ”Ibrox”. Fotbalistul a bifat 130 de meciuri la echipa scoțiană, pentru care a înscris 20 de goluri și a oferit 28 de pase decisive.



Ianis Hagi a refuzat o ofertă de vis de la Rapid ca să semneze în Israel! Cât i-au pus pe masă giuleștenii



După ce a refuzat echipa pregătită de Edward Iordănescu, Legia Varșovia, din cauza faptului că a cerut un salariu prea mare, care nu putea fi acoperit însă de polonezi, Ianis Hagi a negociat cu Maccabi Tel Aviv.



Fiul lui Gheorghe Hagi ar fi semnat deja cu Maccabi, care a câștigat stagiunea precedentă din Israel, iar conform digisport, Ianis a refuzat o ofertă uriașă de la Rapid înainte să bată palma cu israelienii.



Giuleștenii i-ar fi propus un salariu de 700.000 de euro internaționalului român. Maccabi l-a pescuit însă pe Ianis Hagi după ce i-a oferit mai mulți bani. Ar fi vorba de 750.000 de euro.



Cifrele lui Ianis Hagi

