Gigi Becali jubilează! Patronul a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi + Ce a evidențiat la Dawa

Gigi Becali a vorbit extrem de frumos despre jucătorii săi. Patronul FCSB-ului i-a lăudat pe Billel Omrani, David Miculescu, Darius Olaru și Joyskim Dawa, despre care a spus că a avut tot timpul încredere în el, chiar dacă l-a mai supărat.

„Omrani e valoros, dar mi s-a părut mai bun David Miculescu decât el ca atacant. Mi-a plăcut că nu pierde mingea, mi-au plăcut ideile de joc, pasele pe care le-a dat. Pasele lui au fost niște pase de fotbalist. Foarte stabil mental, fără emoții, fără teamă, calm, a pasat în spate, exact ce trebuie să facă un fotbalist. Omrani le-a pierdut pe toate. Să nu credeți că mi-am pierdut încrederea în Omrani, îl aștept pe ăla pe care îl aștept de 5 ani.

Pe Olaru îl felicit pentru cum a jucat. În Dawa am avut tot timpul încredere, chiar dacă m-a supărat. Nu are el tehnică, dar are agresivitate, mai greșește, asta e. Dar uite, mai dă și câte un gol ca să stai liniștit și să te uiți frumos la televizor. ”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

FCU Craiova - FCSB 0-2

FCSB a început în forță meciul cu FCU Craiova de pe Stadionul „Ion Oblemenco”. Octavian Popescu (4') a deschis scorul cu o bijuterie de gol, iar Joyskim Dawa (26') a majorat diferența.

În următorul meci, FCSB se va duela cu FC Botoșani pe 1 decembrie, ora 20:00, în timp ce FCU Craiova se va confrunta în derby-ul din Bănie, cu Universitatea Craiova, pe 3 dcembrie, ora 18:00.