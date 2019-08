Gigi Becali incepe curatenia dupa eliminarea din Europa League! Jucatorul pe care il trimite la Astra

Gigi Becali a anuntat ca se desparte de cinci jucatori dupa eliminarea din Europa League.

FCSB si-a ratat obiectivele inca din luna august! Echipa antrenata de Bogdan Vintila a fost eliminata de Vitoria Guimaraes in playoff-ul Europa League dupa un meci catastrofal.

La finalul partidei, Gigi Becali a anuntat ca nu mai putin de 5 jucatori vor pleca in perioada urmatoare dupa ce obiectivul principal a fost ratat.



Alexandru Stan, inapoi la Astra!

Unul din jucatorii care se vor desparti de formatia ros-albastra este Alexandru Stan, adus anul trecut de la echipa din Giurgiu. Stan nu s-a adaptat la FCSB si vrea sa plece. "Alexandru Stan negociază de câteva săptămâni rezilierea contractului. Cel mai probabil revine la Astra", scrie Telekom Sport.

Alexandru Stan are o singura aparitie in acest sezon, cu Alashkert in Europa League.

Gigi Becali: Nu am nevoie de atatia jucatori!

"O sa plece cine trebuie sa plece. Nu mai avem nevoie de atatia jucatori. Pleaca Marc, polonezul Gikiewicz, fundasul dreapta- Belu. Chiar si Salomao poate sa plece. Avem prea multi jucatori. Aveam accidentati si ne-am gandit ca ne calificam in grupe. Trebuie sa scap de ei acum! Moutinho a intrat odihnit sa faca diferenta si a dat doua pase... Nu ma bag. Ce crede Vintila, sa faca. A adus un preparator fizic, pe Dinamo, nu-l cunosc. E fotbal. Nu suntem nici in divizia a doua, nici intr-a 4-a. Nu suntem in faliment", a spus Becali la PRO X.