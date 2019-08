CRITICI VIOLENTE pentru jucatorii de la FCSB: "Rupeti-va in p*** mea carnetele! Sa-ti ofere patronul luna de pe cer si tu sa fii mort in cada mi se pare penibil!"

FCSB a fost eliminata de Vitoria Guimaraes, scor 0-1. FCSB este astfel la a doilea sezon consecutiv in care nu prinde grupele niciunei competitii europene.

Prestatia dezamagitoare a celor de la FCSB, atat in Europa cat si in Liga 1, a starnit un val de reactii. Cristian Daminuta, fost jucator la Dinamo, Inter Milano sau Viitorul a avut o reactie extrem de violenta la adresa jucatorilor lui Becali.

Daminuta, in prezent jucator in ligile inferioare din Romania, i-a criticat in termeni duri pe Coman&Co.

"Rupeti-va in p*** mea carnetele si mergeti la sah! Imi pare rau pentru fotbalul romanesc. Ca de aia s-a ajuns aici. Ca la interviuri ai impresia ca toti sunt Messi si Ronaldo si ei nu stau in picioare. N-am postat niciodata nimic despre vreun jucator de fotbal, dar sa-ti ofere patronul luna de pe cer si tu sa fii mort in cada mi se pare penibil", a fost mesajul postat de Daminuta pe Facebook.